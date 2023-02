Floorball e Lacrosse entrano nella famiglia della Federhockey (FIH)

Floorball e il Lacrosse. Lo ha deciso la 30ima Assemblea Straordinaria FIH, svoltasi quest’oggi nel Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano, in Roma. “La Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) è costituita da tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ad esse regolarmente affiliate che, senza fini di lucro, praticano in Italia l’Hockey, il Floorball e il Lacrosse” questo stabilisce il nuovo articolo 1 dello Statuto Federale, aggiornato stamattina e che, nell’articolo 4, specifica che “la FIH, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l’attività dell’Hockey su Prato, dell’Hockey Indoor, del Parahockey, del Beach Hockey, dell’Hockey promozionale, del Floorball e del Lacrosse praticati in Italia”. La famiglia della Federazione Italiana Hockey si allarga e accoglie al proprio interno due nuove discipline: ile il. Lo ha deciso la, svoltasi quest’oggi nel Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano, in Roma. “La Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) è costituita da tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ad esse regolarmente affiliate che, senza fini di lucro, praticano in Italia l’, ile il” questo stabilisce il nuovo articolo 1 dello Statuto Federale, aggiornato stamattina e che, nell’articolo 4, specifica che “la FIH, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l’attività dell’, dell’”.

Nel corso dell’Assemblea (che ha visto la partecipazione del 78.7% degli aventi diritto) sono stati votati, e accolti, altre modifiche dello Statuto che lo adeguano e modernizzano rispetto all’attuale scenario sportivo nazionale e Internazionale. L’Assemblea ha ospitato l’intervento del Presidente CONI Giovanni Malagò (nella foto in primo piano), che prima della votazione ha illustrato il percorso evolutivo che il mondo dello sport, non solo in Italia, sta intraprendendo, con il continuo emergere di nuove discipline, anche in ambito olimpico.

Dopo il voto il Presidente FIH Sergio Mignardi ha salutato l’ingresso delle due nuove discipline nella FIH dicendo che “tra le 372 discipline esistenti noi abbiamo, coerentemente, incorporato le discipline con bastone e pallina: benvenute a Floorball e Lacrosse”.

L’Assemblea ha anche eletto un Consigliere federale in quota affiliati, il candidato unico Giuseppe Calonico (nella foto sotto insieme al n.1 della FIH, Sergio Mignardi -a sx). Il Presidente della squadra femminile HF Lorenzoni di Bra, campione d’Italia in carica, prende il posto di Giuseppe Palmieri, venuto a mancare prematuramente un anno fa.