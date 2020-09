PUMA SVELA IL NUOVO AWAY KIT DEL BORUSSIA ISPIRATO ALLA STREET ART DI DORTMUND  

Puma presenta il nuovo “Away Kit” del Borussia Dortmund per la stagione 2020/21 ispirato all’incredibile street art e alla cultura dei tifosi del Dortmund.

Il design della nuova maglia BVB celebra gli iconici graffiti sparsi per tutte le strade di Dortmund. La maglia “nera” presenta una striscia gialla di graffiti che corre dalla spalla alla vita e unisce la grafica grigia dei graffiti BVB in una sezione della maglia. La nuova maglia è dotata della tecnologia termoregolatrice di Puma, che fornisce un sistema di gestione dell’umidità migliorato per mantenere la temperatura corporea a un livello perfetto. Combinata con perforazioni tagliate al laser sulla parte anteriore e jacquard ingegnerizzato sulla parte posteriore, la maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità per prestazioni ottimali.

Il nuovo Kit Away BVB è disponibile su Puma.com, nei BVB store, su shop.bvb e presso selezionati retailer.