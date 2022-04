Il media digitale Footballco ha acquistato per 25 milioni di dollari la piattaforma Kooora

(di Emanuele de Laugier) – Footballco, società britannica di media digitali di calcio, ha acquistato la piattaforma Kooora, il più grande editore digitale di sport in Medio Oriente, per 25 milioni di dollari, secondo quanto riferito da Bloomberg.

Footballco, di proprietà dell’azienda d’investimento statunitense TPG, ha comprato la piattaforma con sede a Dubai per rafforzare la sua offerta di contenuti nella regione in vista della Coppa del Mondo del 2022 in Qatar. La società britannica di media digitali è proprietaria anche di Goal.com, il sito di calcio globale acquistato da DAZN nel 2020, che possiede 7 edizioni locali in Medio Oriente che forniscono contenuti sia in inglese che in arabo.

Le operazioni di Kooora saranno trasferite presso la sede regionale di Footballco in Arabia Saudita, integrandole con quelle di Goal.com.

L’azienda britannica di media digitali ha affermato che l’accordo con la piattaforma di Dubai raddoppierà il pubblico nella regione, arrivando a quota 42 milioni, e che i suoi articoli verranno visualizzati da 640 milioni di fan al mese.

I contenuti in arabo ed in inglese di Kooora raggiungono in media 25 milioni di utenti unici al mese e la piattaforma ha anche una grande presenza sui social media, generando oltre 17 milioni di visualizzazioni mensili solo su Tiktok e su Snapchat.

Juan Delgado, amministratore delegato di Footballco, ha dichiarato: “Kooora potenzia la nostra impronta globale e mediorientale in un momento in cui più occhi saranno puntati sullo sport e sulla regione. In quanto mercato principale per Footballco, essere la piattaforma calcistica numero uno in Medio Oriente è un must, permettendoci di servire la sua popolazione giovane, in crescita ed appassionata di calcio”.

Kooora è l’ultima aggiunta al portfolio di Footballco dopo aver acquisito CalcioMercato.com, la più grande piattaforma digitale italiana di calcio, Voetbalzone, sito web olandese, e Spox, sito web tedesco.

A febbraio, Footballco ha anche utilizzato la stampa cartacea per la prima volta dopo aver acquistato l’editore britannico Mundial.