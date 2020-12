Il marchio SoxPro entra nella famiglia dei partner della Benetton Rugby

Il Benetton Rugby è lieto di annunciare di aver sottoscritto, con la collaborazione di Italian Sport Consulting, un accordo di partnership con GearXPro Sports.

Proprietaria del marchio SOXPro, famoso brand di calzatura sportiva, SOXPro sono le calze create, testate e perfezionate da sportivi per sportivi.

GEARXPro è un’azienda manifatturiera nata in Italia, specializzata nella creazione di calzature grip e articoli sportivi innovativi per tutti gli atleti. La costante ricerca dell’innovazione e il grande rispetto per l’ambiente nella realizzazione dei propri prodotti hanno incoronato questa azienda tra le maggiori produttrici a livello mondiale in questo settore.

La calza grip SOXPro, grazie all’innovativa tecnologia grip che la caratterizza e riconoscibile dalle iconiche frecce in silicone, rappresenta la scelta giusta per un grande numero di sportivi che vogliono praticare sport al massimo delle proprie capacità, coniugando prestazione – comfort e stile.

Il logo “SOXPro” sarà presente allo stadio Monigo sui led a bordo campo e sul maxischermo, oltre ad apparire sul sito internet e sull’applicazione ufficiale dei Leoni. Inoltre, i giocatori biancoverdi indosseranno, sia per le partite che per gli allenamenti, le specifiche calze SOXPro.