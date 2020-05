IL LIONE INTENDE FAR CAUSA ALLA LIGUE 1 PER IL DANNO ECONOMICO DOVUTO ALLO STOP

(di Thomas Gaddo) – L’Olympique Lione (società calcistica francese di prima divisione) è pronto a presentare una richiesta di risarcimento danni, nei confronti della Ligue 1(Serie A francese), per la decisione di bloccare il campionato (a causa del Coronavirus) e di conseguenza la classifica, che vede i 7 volte campioni di Francia, piazzati in settima posizione, fuori dalle competizioni europee dopo 23 anni. Esclusione dalle coppe, che secondo il Lione, porterebbe ad un danno economico societario, che ammonta a decine di milioni di euro. Perdita che si presenta, in un periodo in cui il club “bianco-rosso-blù“, nel primo semestre della stagione 2019/2020, aveva registrato un incremento del fatturato (+17%), che ammontava a 192,7 milioni di euro, con un utile netto rimasto stabile (14,9 milioni), vista la crescita delle spese del personale (più 23%), quantificabili in 79,6 milioni di euro.

Stando a quanto riportato dalla società lionese (nella immagine in primo piano la squadra dell’OL), la decisione dell’Esecutivo d’oltralpe, non sembra imporre uno “stop” proibitivo. Sono diverse le proposte (partite a porte chiuse e/o ripresa del campionato ad agosto) che avrebbero consentito alla squadra allenata da Rudi Garcia di finire la stagione 2019/2020. Jean-Michel Aulas (presidente dell’Olympique Lyonnais) è intervenuto, spiegando, come il criterio di classifica non sia logico, considerando le partite giocate, sottolineando che questa scelta porterà a gravi conseguenze, che riguarderanno tutta la LFP (Ligue de Football Professionnel).