Betting risorsa per il calcio, ma osteggiata dalla politica

(di Marcel Vulpis) – Il calcio ha una grande rilevanza anche nel mercato del betting. Secondo la FIGC, solo tra il 2006 e il 2019, la raccolta di scommesseè aumentata di quasi 5 volte: da 2,1 a 10,4 miliardi di euro (il resto delle manifestazioni sportive non supera il tetto dei 3,8 miliardi). Nel medesimo periodo il relativo “gettito erariale” collegato è passato da 171,7 a 248,5 milioni di euro.

Il prodotto calcio è lo sport in assoluto con il più alto volume di raccolta. A livello “fisico” (attraverso i punti vendita presenti sui territori) intercetta flussi per 3,39 miliardi, a cui bisogna aggiungere l’“online” (6,9 miliardi), per un totale raccolta quantificabile in 10,36 miliardi (il gettito erariale è appunto di 248,5 milioni di euro).

L’impatto del pallone emerge, in tutta la sua forza, nel confronto con altri due sport professionistici (il tennis e il basket). E’ di circa 60,6 milioni di euro il flusso erariale prodotto dal tennis (per un totale raccolta pari a 2,35 miliardi). Questo volume è ancora più ridotto se si analizza il mercato del basket: 23,6 milioni di gettito fiscale, a fronte di una raccolta globale di 862,8 milioni di euro.

La ricchezza generata dal calcio è diventata però oggetto di dibattito politico nel paese. Nell’autunno 2019 il Governo Conte ha deciso di vietare tutte le forme di pubblicità e sponsorizzazioni da parte dei bookmaker (emanando un pacchetto di norme all’interno del “Decreto Dignità”). Questa scelta ha prodotto una perdita netta di investimenti nello sport tricolore. Milioni bruciati sull’altare della lotta al gioco d’azzardo patologico. Una perdita netta, stimata in 200 milioni di euro, soprattutto per i media e per i principali soggetti sportivi, oltre che per le casse dello Stato.