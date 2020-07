Il Leeds United di Andrea Radrizzani torna in Premiership. Mancava in first division dal 2004

I “Whites” hanno vinto il campionato di seconda divisione inglese (lo Sky Bet Championship 2019/20). Venerdì sera il Leeds United del patron italiano Andrea Radrizzani (in Italia è conosciuto per essere tra i massimi esperti di tv rights e per la piattaforma digitale Eleven Sports) si è assicurato un posto automatico in Premier League, dopo che il West Bromwich Albion non era riuscito a vincere contro l’Huddersfield Town e dopo che stessa sorte era capitata al Brentford opposto allo Stoke City sabato scorso.

Attualmente il Leeds United ha 90 punti e il prossimo 22 luglio chiude una stagione trionfale in casa contro il Charlton.

Marcelo Bielsa ha portato il club a conquistare per la 4a volta il titolo della Seconda Divisione, dopo i successi nel 1923/24 sotto la “regia” di Arthur Fairclough, nel 1963/64 con Don Revie e nel 1989/90 con Howard Wilkinson. Il capitano dei “Whites”, Liam Cooper, seguirà le orme di Jim Baker, Bobby Collins e di Gordon Strachan nel sollevare il trofeo della Championship.

Il club giocherà in English Premier League (EPL) nella prossima stagione (2020/21), per la prima volta dal 2004 (dopo ben 16 anni di assenza dalla prima divisione). In questo campionato appena vinto il Leeds è sceso in campo spnsorizzato a livello tecnico da Kappa (brand del portfolio BasicNet) e dal main sponsor del betting 32Red.com. Oltre a questi ha stretto rapporti con Clipper, Utilita, Wish, Global, Burflex, Astonish, Deliveroo, TranUnion, Heineken e eBuyer.com