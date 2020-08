AS MONACO E KAPPA SVELANO LA DIVISA AWAY PER LA STAGIONE 2020-2021

(di Marco Casalone) – AS Monaco FC (club calcistico del Principato di Monaco e militante nella Ligue 1 francese) e Kappa (brand sportivo dell’azienda italiana di abbigliamento BasicNet) hanno recentemente “svelato! la nuova maglia da trasferta dei ragazzi di mister Nico Kovac, tecnico ex Bayern Monaco ed insediatosi da un paio di settimana alla guida della squadra.

La divisa, prodotta con la moderna tecnologia Kombat Pro, presenta la classica “diagonale” disegnata dalla Principessa Grace esattamente 60 anni fa (e da allora sempre presente nel design delle maglie casalinghe del club) ed un abbinamento di colori a prima vista insolito per i biancorossi: l’oro ed il blu.

Si tratta in realtà di un ritorno al passato, esattamente tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, quando la stessa Kappa aveva realizzato una maglia da trasferta considerata all’epoca come rivoluzionaria per le tradizioni della società. Riscosse grande successo tra i tifosi ed accompagnò il Monaco (che all’epoca poteva annoverare tra le sue fila campioni del calibro di Thierry Henry, David Trezeguet, Ludovic Giuly e Fabien Barthez) in alcune delle più grandi imprese della sua storia, come il raggiungimento della semifinale della Champions League ’97-’98 contro la Juventus ed il titolo di campione di Francia conquistato al termine della stagione ’99-’00.

A rendere ancora più fedele la riproposizione di questa divisa è la presenza del marchio Fedcom (azienda leader mondiale nella produzione di zolfo e fertilizzanti), jersey sponsor del club del Principato ormai da oltre un ventennio, mentre nella parte interna del colletto trova posto la scritta “Partout, Toujours” (in italiano “Ovunque, Sempre”), motto dei tifosi “Rouge et Blanc” ed inserita come omaggio per la loro costante presenza in trasferta.

“La maglia da trasferta per la stagione 2020-21 conferma ulteriormente il legame storico tra l’AS Monaco e Kappa ed il desiderio di lavorare in stretta collaborazione per la creazione di prodotti che combinino il DNA, l’eleganza e la tecnologia del nostro marchio con la ricca storia e la forte identità del club del Principato” ha sottolineato con entusiasmo un portavoce dell’azienda italiana in occasione del lancio ufficiale della divisa away, avvenuto lo scorso 22 luglio in concomitanza con l’amichevole tra i monegaschi e lo Standard de Liège, conclusasi con il successo della formazione belga per 2-1.