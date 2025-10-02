Il kickboxer Mattia Faraoni riceve dall’AS Roma la maglia n.15 nel pre match di Europa League.

Mattia Faraoni riceve dalla AS Roma la maglia n.15 nel pre match di Europa League.

Nel pre match di Europa League (contro il Lille) all’Olimpico, l’AS Roma ha consegnato al kickboxer capitolino Mattia Faraoni (da sempre super tifoso giallorosso) la prima maglia ufficiale di questa stagione con il nome e il “15”, suo numero fortunato. Il bicampione mondiale ISKA (International Sport Kickboxing Association) nelle categorie massimi e super massimi e’ atteso sabato 29 novembre 2025 al Pala Pellicone di Ostia per una nuova sfida iridata contro il forte campione giapponese Akira Jr. (nella categoria di peso fino a 95 kg) all’interno del format internazionale di “Oktagon” giunto alla sua 29ima edizione. Faraoni salirà sul ring del più importante galà italiano di sport da combattimento (ideato dal promoter Carlo Di Blasi nel lontano 1996) con la nuova maglia da gara (2025/26), come già avvenuto nel match del giugno 2024 quando sfidò il rumeno Danut Hurduc con la divisa giallorossa dell’ex capitano Francesco Totti.