Merchandising – Pallacanestro Reggiana svela i nuovi kit home/away (2025/26).

A pochi giorni dal primo match del nuovo campionato di basket di Serie A (LBA), la Pallacanestro Reggiana ha svelato i nuovi kit Home e Away che il club emiliano indosserà nel corso della stagione 2025/26. Realizzati da Macron, partner tecnico dei biancorossi dal 2021, i nuovi game set faranno il proprio esordio al PalaBigi domenica 5 ottobre, in occasione nella sfida casalinga contro Udine.

La nuova Home 2025/26 della Pallacanestro Reggiana è bianca con collo a V con bordo rosso e sottile linea blu navy, stesso abbinamento cromatico presente sugli sbracci. Sui fianchi è presente un’ampia banda verticale in blu navy delimitata da due sottili linee rosse. All’interno della banda è stampato, in rosso e in forma ripetuta, il logo del club. Sul petto, entrambi in rosso, a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club. Il backneck è personalizzato con etichetta rossa con il logo della Pallacanestro Reggiana, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. I pantaloncini bianchi hanno il bordo superiore rosso con fine riga blu navy. Questi due colori sono presenti anche nelle bande diagonali sui fianchi e sul bordo coscia posteriore.

Il kit Away è completamente rosso tranne che per il bordo del collo a V, gli sbracci e le bande verticali sui fianchi, in bianco con sottile linea blu navy. Anche in questo caso all’interno delle ampie bande bianche è ripetuto in rosso il logo del club emiliano. Il Macron Hero stampato sul petto a destra è in bianco così come lo stemma della Pallacanestro Reggiana. Gli short rossi come la canotta hanno una banda bianca con sottile linea blu sul fianco e intorno al bordo coscia.

I game kit della Pallacanestro Reggiana sono completati da una shooting shirt a girocollo in blu navy, con il Macron Hero in stampa sublimata bianca sul petto a destra e il logo del club in rosso a sinistra.