Giacomo Lasorella nominato nuovo presidente dell’AGCOM

E’ ufficiale. Il Governo Conte ha scelto il vicesegretario generale della Camera dei Deputati, Giacomo Lasorella, come nuovo presidente dell’AGCOM. L’Authority (per le garanzie nelle comunicazioni) ha, tra i suoi compiti, quello di vigilare, anche sul divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Si completa così il rinnovamento ai vertici dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nelle scorse settimane erano stati nominati dai due rami del Parlamento quattro nuovi membri del Consiglio: Laura Aria, Elisa Giomi, Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli.