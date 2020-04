Il governo francese ferma Ligue1 e 2. Ultima “finestra” possibile nel mese di agosto

La Federcalcio francese (FFF) ha deciso: i campionati di Ligue1 e 2 si fermano, dopo l’ultima decisione del governo: “La stagione agonistica degli sport professionistici 2019-2020, in particolare, quella del calcio, non potrà riprendere“, ha annunciato il premier francese, Edouard Philippe, presentando a Parigi il piano di riapertura del paese dall’11 maggio. Riapertura che però, al momento, non interesserà il mondo del pallone. Lo stop del Governo potrà, tra l’altro, essere utilizzato dai club come pretesto di “causa di forza maggiore” (a fini di tutela legale). C’è però ancora una possibilità di ripartenza: ovvero riaprire i campionati nel prossimo mese di agosto.