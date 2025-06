Decreto Dignità – Il Governo Meloni prova ad “addolcire” la linea anti-betting.

Secondo quanto riporta Jamma portale specializzato nel settore del gambling, all’interno della bozza preliminare del disegno di legge per la riforma del sistema di vendita dei diritti audiovisivi sportivi emergono novità rilevanti anche per il settore del gioco pubblico. In particolare, la bozza contempla la possibile reintroduzione della sponsorizzazione “indiretta” da parte delle società di scommesse sportive, misura che segnerebbe una parziale revisione del divieto introdotto nel 2019, dal governo Di Maio-Salvini, con il cosiddetto Decreto Dignità.

La proposta prevede inoltre che una quota degli introiti derivanti da tali sponsorizzazioni sia destinata a finanziare interventi di prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo oltre che per la realizzazione di strutture sportive, in linea con gli obiettivi di contrasto alla ludopatia e di tutela della salute pubblica. Si tratterebbe, in sostanza, di un meccanismo di compensazione che tenta di bilanciare esigenze economiche e responsabilità sociali.