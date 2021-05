Il Crystal Palace protagonista di una nuova docuserie su Amazon Prime Video

(di Guido Paolo De Felice) – “When Eagles Dare” (Quando osano le aquile) è la nuova docuserie in uscita su Amazon Prime Video che racconterà l’ascesa del Crystal Palace, club di Premier League, dal rischio di liquidazione corso nel 2010 fino all’ascesa nella massima serie del 2013.

Il lancio della docuserie è previsto per il 4 giugno e racconterà il processo di acquisizione del Crystal Palace da parte dell’esperto di marketing Steve Parish, il quale mantiene tuttora in Premier League il club dopo la promozione conquistata otto anni fa.

Gli episodi dureranno 50 minuti e mostreranno filmati inediti della stagione 2012-13, quella della promozione del club in Premier League. Saranno incluse anche delle interviste retrospettive realizzate in questi mesi alle principali figure coinvolte nella corsa alla promozione, con i manager Dougie Freedman e Ian Holloway, e giocatori quali Wilfried Zaha, Jonny Williams, Julian Speroni, Mile Jedinak e Kevin Phillips.

La serie è stata realizzata da Palace TV, il team di produzione interno del club. “When Eagles Dare” è stato diretto e montato da Sean Webb e prodotto da Chris Grierson insieme al produttore esecutivo James Woodroof.

Il presidente Parish, che ha un rapporto molto franco e diretto con i tifosi, con i quali conversa spesso anche sui social, ha dichiarato: “Questa è una delle vicende più straordinarie nella lunga storia del Crystal Palace e mostra che se un club ha il sostegno dei suoi fan e dell’intera comunità, oltre che la giusta miscela di talento e determinazione, qualsiasi cosa è possibile.”

“Il documentario fornisce una visione unica di uno dei gruppi più speciali di giocatori e persone con cui ho lavorato. So che i tifosi del Palace non vedevano l’ora di vedere alcuni dei filmati catturati nel 2012-13 e sono certo che troveranno la serie affascinante. Tuttavia, sarà interessante anche per i tifosi di altri club che sognano di vedere la loro squadra al’apice del calcio inglese, perché questa è una storia che dimostra come ciò sia davvero possibile”.

Non è la prima volta che Amazon Prime Video si occupa di Premier League. Già in passato, infatti, ha trasmesso altre docuserie incentrate su alcuni club, quali Manchester City, Tottenham Hotspur e Leeds United. La piattaforma, inoltre, detiene anche i diritti nel Regno Unito per trasmettere alcune partite di campionato.