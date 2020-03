IL CIES AVVERTE: “CON LO STOP DEI CAMPIONATI LE ROSE RISCHIANO UNA SVALUTAZIONE ECONOMICA DEL 28%

(di Sejon Veshaj) – Il CIES (International Centre for Sport Studies), osservatorio calcistico specializzato nell’analisi statistica del calcio, ha stimato tramite uno speciale algoritmo, l’impatto che lo stop dei campionati per pandemia da Covid-19 potrà avere sui bilanci delle squadre, evidenziando in particolar modo, una svalutazione del 28% del valore delle rose dei club dei principali campionati europei (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1).

Lo speciale algoritmo creato dal CIES nel 2014 consente ai vari club di monitorare la valutazione economica di un calciatore, stabilendone un “fair value”, ovvero un corretto valore di mercato. Nel redigere questo modello, il CIES tiene conto di numerosi fattori tra cui l’età del giocatore, la durata del suo contratto, la posizione che egli occupa in campo, le sue prestazioni negli ultimi due anni (minuti giocati, gol, assist, etc.), i risultati della squadra del giocatore, così come l’esperienza e la performance internazionale.

Nel caso di sospensione definitiva dei tornei e di mancati rinnovi contrattuali entro giugno, lo studio evidenzia come la valutazione totale delle rose potranno subire un calo economicamente stimabile in una cifra compresa tra i 23,4 e i 32,7 miliardi di euro.

Il club che rischia una perdita maggiore in termini percentuali è l’Olympique Marsiglia, il cui organico potrebbe passare dall’avere un valore di 256 milioni a 159 milioni di euro, un crollo del 37,9%. Dietro alla squadra francese troviamo tre società della nostra Serie A.

Al secondo posto l’Inter della famiglia Suning. L’organico dei nerazzurri ha una valutazione di 773 milioni e la prospettiva di un campionato interrotto porterebbe ad un deprezzamento del 35,7%, con il valore della rosa che potrebbe diminuire di 276 milioni.

Al terzo e al quarto posto troviamo rispettivamente l’Hellas Verona e la SPAL: gli scaligeri potrebbero veder ridurre la valutazione del proprio organico del 34,3% (da 67 a 44 milioni), i ferraresi del 34,2% (da 79 a 52 milioni). Nella top ten è presente anche la Lazio, con una svalutazione ipotetica del 32,8%, con una perdita di 114 milioni di euro (da 348 a 234).

Tra le grandi del nostro campionato, la Juventus potrebbe perdere circa 222 milioni (da 783 a 561 milioni), con una valutazione ridotta del 28,4%, mentre per il Napoli di Aurelio De Laurentiis sono previste perdite per 181 milioni (da 608 a 427 milioni), con una svalutazione dell’organico del 29,8%.

Tra le super potenze mondiali, l’unico club che secondo le stime del Cies potrebbe mantenere la valutazione del proprio parco giocatori sopra la soglia del miliardo di euro è il Liverpool campione d’Europa: la squadra di Klopp passerebbe da un valore della rosa di 1,4 miliardi a 1,05 miliardi di euro, con una svalutazione del 25,1%.

Per quanto riguarda infine i singoli giocatori, chi ha giocato meno nella stagione attualmente sospesa rischia di vedere dimezzato il proprio valore. L’esempio più emblematico riguarda il centrocampista del Manchester United Paul Pogba, che secondo il CIES rischierebbe una valutazione di mercato dimezzata, passando dai 65 milioni attuali ai circa 35 milioni di euro finali. Svalutazione che non è passata certa inosservata, con la Juventus decisa ad approfittare di questo “sconto” per riportare a Torino la stella francese.