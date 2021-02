Il ChievoVerona lancia l’operazione ChievoTiAmoPerché. Un gesto d’amore dei fan clivensi per la squadra del cuore

Un messaggio d’amore nei confronti del club e in concomitanza con la Festa di “San Valentino”. E’ l’idea lanciata, nelle ultime ore, dall’A.C. ChievoVerona per fidelizzare la fan base (con l’obiettivo di far sentire la squadra più vicina e raggiungibile).

Entro il prossimo 7 febbraio i tifosi e le tifose “clivensi” potranno inviare un videomessaggio d’amore gialloblù a media@chievoverona.it, partendo dalla frase-tipo “#Chievo, Ti amo Perché…”

Enrico Corvaglia, responsabile commerciale AC ChievoVerona (nella foto sopra) ha dichiarato: «I tifosi del Chievo sono speciali e nel calcio i sentimenti come il tifo, la passione, il senso di appartenenza sono elementi imprescindibili nel rapporto tra quel che avviene sul terreno di gioco e gli spalti. In un momento particolare della nostra epoca, con le restrizioni sanitarie in atto, il fondamentale legame con la squadra del cuore e i beniamini che ne indossano la maglia è mediato da uno schermo. Proseguendo il percorso di community avviato con l’hashtag #ilnostrofolleamor, la nuova campagna social #ChievoTiAmoPerché per la festa di San Valentino è stata ideata per dare l’opportunità a tutti coloro che vogliono bene al nostro club di esprimerlo in maniera “diretta” con una semplicissima modalità: dovranno inviarci un video “selfie” completando la frase “Chievo ti amo perché”. I video verranno raccolti in una clip e mostrati ai giocatori gialloblù. I più significativi saranno poi pubblicati sui nostri canali social ufficiali di Facebook e Instagram il giorno della “festa degli innamorati”. È un modo per coinvolgerli, farli sentire e far sentire la squadra più vicina e raggiungibile, in attesa di riaverli con noi al Bentegodi.»