(di Federico Navarro) – Il colosso videoludico americano ha annunciato il rinnovo per le prossime tre stagioni sportive con UEFA, garantendo l’esclusività delle competizioni Champions League ed Europa League all’interno di FIFA.

LaLiga e la Bundesliga ottenute l’anno scorso. La partnership, avviata nel 2018, dopo l’accordo strappato alla concorrenza di Konami, casa produttrice di Pro Evolution Soccer (PES), è destinata a continuare. EA Sports prosegue così il percorso di ampliamento di licenze ufficiali all’interno del videogioco di punta dell’azienda, dopo le partnership ufficiali cone laottenute l’anno scorso.

L’azienda californiana ha inoltre annunciato sei differenti esperienze mobile in arrivo nei prossimi anni, oltre ad una corposa espansione per Fifa Online 4, la versione per il mercato orientale dell’omonimo gioco rilasciato nel 2018.

Attraverso un comunicato EA Sports ha dichiarato che “Fifa Online 4” sarà presto disponibile anche in Russia, Turchia e Polonia, raggiungendo oltre 80 milioni di nuovi possibili giocatori.

Il 17 marzo invece il gioco Fifa21 sarà reso disponibile su “Google Stadia”, la piattaforma di cloud gaming sviluppata da Google, che permette di giocare in streaming una serie di videogiochi su diverse piattaforme.

Questo testimonia l’attenzione di Electronic Arts verso tutti mercati, visto anche il successo del capitolo Fifa 21, che è stato il videogioco più venduto nel Regno Unito, ed è sempre uno dei titoli più popolari al mondo: il franchise EA Sports Fifa, infatti, ha venduto più di 325 milioni di copie nel corso degli anni.