Il caso: Il nuovo Donbass? Cresce la febbre “separatista” a Daugavpils in Lettonia

Il conflitto russo-ucraino ha messo in allerta altri Stati confinanti con la Federazione russa. Tra questi vi è soprattutto la Lettonia, con Daugavpils*, 2a città del Paese, da alcune settimane in fibrillazione. Vi risiedono circa 100mila abitanti, di cui la metà di etnia russa (molti vorrebbero essere da tempo sotto la bandiera della Federazione guidata da Vladimir Putin). La guerra in Ucraina rischia di inasprire divisioni già esistenti, soprattutto a livello generazionale (gli over 50, infatti, sono più vicini alla politica russa; gli under 30 della popolazione sono cresciuti nel “sogno” dell’Unione europea). Il rischio Donbass anche in territorio lettone esiste, perchè i russi sono il 50% della popolazione di Daugavpils e molti di questi sono “filo Putin”.

* Daugavpils è un centro urbano situato nella parte sud-est del Paese, nella regione storica della Letgallia. È bagnata dal fiume Daugava. Con i suoi 104.857 residenti è la seconda città lettone per popolazione.