Il calcio italiano sbarca su iQiyi in Cina. Accordo regolato da China Sports Media

(di Nicola Mandaglio) – La Serie A sbarca su iQiyi in Cina. Il servizio di streaming cinese iQiyi Sports ha siglato un accordo biennale (2022/23 – 2023/24) per trasmettere le partite Serie A del massimo campionato italiano di calcio.

Lo streamer ha concordato un accordo per due stagioni che prenderà il via per la stagione 2022/23 il 14 agosto. L’accordo solo digitale vedrà le partite in live streaming di iQiyi di proprietà di Baidu, fungendo anche da sede per gli highlights, i contenuti delle notizie e le attivazioni dei fan con i singoli club. Gli abbonati premium iQiyi avranno anche accesso a commenti in più lingue.

L’accordo è stato concordato tramite l’agenzia regionale China Sports Media (CSM) che aveva acquisito i diritti dal partner di vendita globale della Serie A Infront.

Questo è il secondo accordo sui diritti digitali con la Serie A in Cina, avendo precedentemente annunciato una partnership con Migu, di proprietà di China Mobile. Migu era stato precedentemente annunciato come partner di streaming esclusivo per la Serie A in Cina, ma questo è stato evidentemente cambiato.

I diritti della Serie A si aggiungono al portafoglio di iQiyi Sports che comprende anche la Premier League inglese, la LaLiga spagnola e la UEFA Champions League.