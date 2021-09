IL CALCIO E’ LA NUOVA FRONTIERA DI HEDGE FUND E PRIVATE EQUITY 

(di Fabio Sesti) – Secondo una analisi condotta da Bloomberg, agenzia di stampa internazionale statunitense, il calcio è la prossima grande frontiera per hedge fund e private equity. Bloomberg ha rilevato, ad esempio, come Milan-Atletico Madrid, sfida di ieri in Champions League, sia anche uno “scontro” tra un fondo di investimento con sede a New York (Elliott Management, che ha preso il controllo di AC Milan nel 2018) e un fondo di credito con sede a Los Angeles (Ares Management Corporation, che ha acquisito una quota del 34% del club spagnolo a giugno). L’ingresso nel calcio da parte dei fondi comuni è un fenomeno in costante ascesa: l’esempio più recente è 777 Partners, che ha appena acquistato il Genoa CFC.

Bloomberg ha approfondito le modalità alternative con cui si investe nel calcio. C’è chi ha prestato denaro per mantenere a galla i club più storici d’Europa: è il caso di FC Internazionale, i cui proprietari hanno concordato a maggio scorso un accordo da 275 milioni di euro con Oaktree Capital Group. Ci sono fondi che hanno invece deciso di comprare un club più piccolo, tra cui Orkila Capital che, a luglio scorso, ha investito 50 milioni di euro per rilevare il 23% delle azioni del Club Brugge. E c’è anche chi investe in un intero campionato, come CVC Capital Partners a cui LaLiga ha ceduto, ad agosto scorso, il 10% delle proprie quote (anche se Real Madrid e Barcellona hanno rifiutato la proposta). Il miglior approccio per ottenere un guadagno è infine quello di comprare più squadre, “avere una piattaforma con club di diverse dimensioni e paesi”, secondo Blanc di Sports Value. E’ questa ad esempio la strategia del City Football Group, proprietario tra gli altri di Manchester City FC, Yokohama F. Marinos, Girona FC e New York City FC.