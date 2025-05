Il business degli Internazionali BNL d’Italia 2025: un’espansione storica e un sogno chiamato “quinto Slam”

(di Alfredo Mastropasqua) – Gli Internazionali BNL d’Italia 2025 rappresentano già da alcuni anni un punto di riferimento nel panorama tennistico internazionale, segnando una trasformazione radicale del torneo romano. Il Foro Italico si prepara ad accogliere un pubblico record, con un impatto economico (tra diretto e indiretto) previsto sul territorio di oltre un miliardo di euro nei prossimi due o tre anni.

Quest’anno, tra l’altro, l’area del torneo cresce significativamente, passando da 10 a 20 ettari, con l’aggiunta di quattro nuovi campi da gioco, portando il totale a ben 21. La capienza massima aumenta da 33.000 a 55.000 spettatori al giorno, grazie anche alla creazione di nuovi spazi commerciali e aree di ristoro. Si stimano non meno di 400mila spettatori, tra maschile e femminile, al termine di questa edizione record del torneo.

Lo Stadio dei Marmi diventa protagonista

Una delle novità più significative è l’inclusione dello Stadio dei Marmi, che ospiterà la “SuperTennis Arena”, un campo principale da 3.000 posti, e due campi secondari da 800 posti ciascuno. Questa scelta non solo amplia l’offerta del torneo, ma rende omaggio ai successi dei tennisti italiani, in particolare a Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo (di ritorno allo sport giocato proprio agli Internazionali di Roma).

Una immagine promo-pubblicitaria degli Internazionali d’Italia di tennis – edizione 2025 – con l’immagine della coppia azzurra Sinner-Paolini – foto agenzia Sporteconomy (tutti i diritti riservati)

Un impatto economico senza precedenti

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha dichiarato che l’obiettivo è raggiungere appiunto 400.000 spettatori paganti e generare un impatto economico di un miliardo di euro entro due o tre anni. Questa crescita è sostenuta dalla crescente popolarità del tennis in Italia, con un aumento dell’86% del numero di appassionati dal 2016 ad oggi.

Il sogno del “quinto Slam”

Parallelamente all’espansione infrastrutturale, la FITP ha avanzato un’offerta da 550 milioni di dollari per acquisire la licenza del Masters 1000 di Madrid, con l’obiettivo di ottenere una finestra di calendario più ampia e aumentare il peso del torneo di Roma nel circuito ATP e WTA . Questo ambizioso progetto mira a far crescere ulteriormente il torneo e a consolidare la posizione di Roma nel panorama tennistico mondiale.

Gli Internazionali BNL d’Italia 2025 rappresentano un esempio di come l’investimento in infrastrutture e la valorizzazione dei talenti locali possano trasformare un evento sportivo in un fenomeno globale, con benefici economici e culturali per la città di Roma e per l’intero paese.