Il brand Le Stagioni d’Italia, gruppo BF SPA, sulle maglie del Brescia Calcio (Serie B) 

(di Antonio Spina) – Il Brescia Calcio (Serie BKT), dopo aver concluso la prima parte della preparazione pre-season nel ritiro di Ronzone in Trentino, ha annunciato la nuova partnership con “Le Stagioni d’Italia” (nella foto in primo piano una immagine di prodotto), al posto del salumificio Rigamonti dopo solo un anno di collaborazione, in qualità di main sponsor, che va ad aggiungersi ad Intesa San Paolo.

BF S.p.A., il più importante gruppo agroindustriale italiano, quotato in borsa, leader nella produzione di filiere alimentari 100% italiane dal seme alla tavola e holding della più grande azienda agricola italiana, Bonifiche Ferraresi, che può vantare oltre 11.000 ettari di Superficie Agraria Utilizzata nazionale. Il Gruppo BF Spa, insieme alle sue società, è da diversi anni partner di importanti realtà dello sport professionistico nazionale, consapevole e convinto dell'importante ruolo che l'alimentazione ricopre tanto nella pratica sportiva, quanto nella vita quotidiana. In merito agli aspetti legati alla diffusione dei principi di una corretta nutrizione, l'accordo di sponsorizzazione prevede anche l'organizzazione di incontri organizzati da Le Stagioni d'Italia e i suoi esperti con i giovani tesserati e i responsabili del settore giovanile scolastico Brescia Calcio. Massimo Cellino, Presidente BFC, ha commentato : "Siamo onorati di questa nuova collaborazione con un brand così importante e che valorizza il territorio italiano con prodotti di qualità. Orgogliosi che Le Stagioni d'Italia abbia scelto il Brescia anche per il valore che diamo all'alimentazione. Speriamo di poter ricambiare e ripagare la fiducia che hanno riposto in noi." "Siamo felici di iniziare questa nuova avventura insieme al Brescia Calcio che rappresenta una delle grandi società della storia del calcio nazionale. – Francesco Formisano, Direttore commerciale e marketing BF Spa – ha dichiarato Tra i valori principali che guidano il nostro brand c'è l'italianità, l'estrema attenzione alla qualità e a quel mix di conoscenze derivante dall'innovazione e dalla tradizione. Insieme al Brescia Calcio, porteremo questi aspetti in tutta Italia raggiungendo i nostri affezionati consumatori e i tanti nuovi che incontreremo grazie a questa importante partnership."