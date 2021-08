Il Bologna continua a crescere in Asia con DB Sports

Il Bologna Fc 1909 e DB Sports annunciano di aver raggiunto un accordo di partnership per le stagioni 2021-2022 e 2022- 2023: DB Sports diventa da oggi il regional partner in Asia dei Rossoblù.

Commentando la partnership, Il Direttore marketing di DB Sports, Marco Aquino, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con il Bologna. L’annuncio di oggi segna un’importante pietra miliare per DB Sports. Questa è un’opportunità rara, in quanto il Bologna è una delle squadre di calcio più famose al mondo”, riferisce il portavoce di DB Sports. “Vediamo la nostra partnership con il Bologna Football Club come un’opportunità per entrare in contatto con gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Questo accordo si adatta perfettamente alla nostra rete mondiale in rapida espansione. Il nostro obiettivo è portare una nuova esperienza ai nostri fan che ci hanno sempre supportato. Non vediamo l’ora di collaborare con il club rossoblù in questa entusiasmante stagione calcistica”.

Commentando la firma della partnership, Christoph Winterling, Direttore marketing e commerciale del Bologna, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare DB Sports come nostro nuovo partner in Asia e non vediamo l’ora di avere una relazione di successo insieme. Questo accordo dimostra la crescita della società anche a livello mondiale e collaborare con un marchio così prestigioso e importante come DB Sports ci rende molto orgogliosi. È un’ottima opportunità per collaborare con un marchio che condivide con noi un percorso di crescita”..