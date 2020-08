Il Bologna al lavoro per l’iter di valutazione di interesse pubblico del nuovo Dall’Ara

Parte il progetto di restyling del “Renato Dall’Ara“, casa del Bologna FC e monumento storico della città. Ieri è partito l’iter per la valutazione di interesse pubblico da parte del comune di Bologna. La realtà felsinea dovrà ricevere, nei prossimi mesi, il via libera da parte di almeno 25 dirigenti/responsabili di enti coinvolti nell’approvazione del progetto. Il passo successivo sarà il voto della giunta comunale (entro e non oltre 90 giorni) proprio sul tema della “valutazione di interesse pubblico”, seguito da quello in seno al consiglio municipale.

Superati i principali aspetti burocratici potrà partire definitivamente la gara di appalto con inizio di lavori nell’estate 2022 (i lavori dovrebbero terminare 18 mesi dopo).

L’assessore allo sport del comune di Bologna, Matteo Lepore, si è dichiarato “positivo rispetto al progetto che servirà anche ad affrontare i problemi ad oggi irrisolti del quartiere (dove è localizzato l’attuale stadio). Il tutto senza cementificare la città”.