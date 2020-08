Renzi pronto ad inserire nell’Italia Shock un emendamento per sostenere il calcio. Tempi record per la costruzione di stadi

Da settembre per costruire uno stadio di calcio basterà l’accordo con i Comuni. E’ l’idea forte lanciata, questa mattina, sulle colonne del “Corsport” (in un’intervista a firma di Marco Evangelisti), dal senatore e leader di ItaliaViva, Matteo Renzi, già premier italiano nel periodo 2014-2016.

“Nell’ambito del provvedimento da approvare entro la quindicina di settembre, il cosiddetto “Italia Shock”, o piano per le infrastrutture, proponiamo che i centri sportivi e gli stadi di proprietà di società professionistiche che dovessero trovare il via libera del Comune, abbiano il diritto di partire con il cantiere dal giorno successivo all’accordo (con la municipalità di turno, nda). Senza passare per la sovrintendenza. Significa centinaia di milioni sbloccati, posti di lavoro e club finalmente in grado di competere con le squadre inglesi” si legge sul Corriere dello Sport.

Renzi presenterà l’emendamento a metà settembre e sottolinea come possa essere utile a tanti sindaci di colore politico tra l’altro vicino a questo Governo “giallorosso” (da Beppe Sala sindaco di Milano, passando per Virginia Raggi prima cittadina di Roma. E sottolinea: E se l’emendamento non andasse a buon fine? “Sarebbe uno scandalo”, ha spiegato ancora il senatore di ItaliaViva.