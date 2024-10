Il binomio femminile Paganini-Plumitallo vince l’oro al Mondiale di Jujitsu a Heraklion (Grecia)

Sara Paganini, madre, educatrice e atleta, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Duo System Femminile al Campionato del Mondo di Jujitsu a Heraklion, in Grecia. E, accanto a lei, c’è Giulia Plumitallo, compagna di gara che ha lasciato la Puglia per trasferirsi in Emilia, per allenarsi nella “palestra dei campioni”, inseguendo il sogno di diventare lei stessa campionessa (nella foto in primo piano).

“Questa medaglia d’oro è il frutto di un’avventura folle,” racconta Sara Paganini. “di allenamenti serrati, di giornate frenetiche, di sacrifici che agli altri sembrano impossibili. Ma quando ami così profondamente un sogno, quando ne hai fame, allora niente ti ferma. Vivi quel sogno ogni giorno, fino a realizzarlo.”

“E questo traguardo,” continua Sara, “è qualcosa che abbiamo costruito insieme, io e Giulia. Due donne che si sono trovate, che hanno saputo sognare e incastrare tutto alla perfezione, come solo noi sappiamo fare.” Ma non è stato semplice: il percorso per una madre e una lavoratrice come Sara è stato pieno di ostacoli. “Noi donne, spesso, non abbiamo l’ardire di osare, di prenderci ciò che desideriamo. Ci vuole qualcuno che ci spinga, che ci sostenga quel poco che basta per farci spiccare il volo. Per me, quella persona è stato mio marito, Michele Vallieri, che ha creduto in me, che mi ha sostenuta e mi ha dato la forza di superare i momenti più difficili.”

Il campionato ha visto la partecipazione di 67 nazioni e oltre 3mila atleti, confermando la rilevanza internazionale della competizione.