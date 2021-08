Idea Kylian Mbappé alla “corte” delle Merengues. Offerti 160 MLN per il fantasista francese al PSG

L’anticipazione è stata ripresa, in Spagna, da diversi media locali. Il campione del mondo Kylian Mbappé, a giugno del 2022, sarà libero a parametro zero. Offerti dal Real Madrid al Paris Saint-Germain, non meno di 160 milioni di euro.

In caso di cessione, a Parigi, arriverebbe però, non Cristiano Ronaldo (come i media sostengono da diverse ore), ma il brasiliano Richarlison, dell’Everton, che, di recente (con la Seleçao olimpica verdeoro), ha vinto l’oro ai Giochi estivi di Tokyo 2021. Al momento il club parigino non ha risposto all’offerta dei Blancos, ma potrebbe decidere di farlo quando dovesse arrivare una seconda proposta economica.