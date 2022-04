I tour di tennis ATP e WTA si uniscono per lanciare un’app mobile congiunta

PEUGEOT and ATP Announce Global Partnership (PRNewsFoto/Peugeot and ATP)

(di Emanuele de Laugier) – Dal 20 aprile, gli appassionati di tennis possono seguire le partite, i punteggi ed i risultati dei tornei maschili e femminili su “ATP WTA Live”, un’unica applicazione mobile che va a sostituire quelle esistenti dei due Tour. Questa è l’ultima mossa di una serie di collaborazioni tra ATP (Association of Tennis Professionals) e WTA (Women’s Tennis Association) per unire le crepe della governance del tennis mondiale. Tuttavia ci sarà ancora del lavoro da fare per raggiungere questo obiettivo dato che gli utenti della nuova app non avranno ancora accesso ai punteggi dei Grandi Slam, i quattro più grandi ed importanti tornei di questo sport.

I dipartimenti di marketing di ATP e di WTA si sono allineati nel 2021, anche se i due Tour hanno ancora sistemi di classificazione, loghi e siti web diversi, mentre gli spettatori devono essere abbonati a varie pay-TV per guardare le partite dei tornei maschili e femminili.

“Vogliamo davvero pensarla come un’unica famiglia”, ha detto Dan Ginger, vicepresidente del brand e del marketing di ATP e WTA, in un’intervista a Reuters. “Se riusciamo a ridurre la nostra frammentazione ed a pensare collettivamente ad una visione strategica più ampia per lo sport, ritagliandoci quel chiaro posizionamento sul mercato, è proprio lì che vedo vincere il tennis”.

Il tennis gode di un ampio seguito in tutto il mondo, ma è governato da 7 organizzazioni diverse: ATP, WTA, i quattro Grandi Slam e la Federazione Internazionale di Tennis (ITF).

La pandemia di Covid-19 ha spinto il mondo del tennis a chiedere una fusione dei vari enti, suggerimento che è stato ben accolto dai due Tour.

“Tennis United”, una serie digitale creata durante la sospensione dei tornei durante il 2020, è stata la prima collaborazione tra WTA e ATP. Alla fine dello stesso anno, Il Tour femminile ha anche rinominato il proprio sito web ed ha cambiato il sistema di denominazione dei tornei per allinearsi meglio con l’ATP, come altro segno della loro cooperazione.

Oltre ai punteggi, alle statistiche ed agli aggiornamenti in tempo reale, gli utenti della nuova app avranno anche accesso ai contenuti dietro le quinte dei due Tour. Ginger ha affermato che questo è il punto di forza dell’applicazione, ovvero la capacità di presentare sia gli atleti che le atlete d’élite sullo stesso palco.

“Abbiamo passato molto tempo concentrandoci su come unificare l’esperienza per i fan in entrambi i Tour. Questo è solo un altro passo in quel viaggio. In definitiva, il tennis è uno sport che ha gli stessi appassionati. Quindi, avere un prodotto unico ha assolutamente senso”, ha aggiunto il vicepresidente del brand e del marketing di ATP e WTA.