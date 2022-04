Lega Pro: Playoff e playout, i pacchetti per gli operatori della comunicazione locale

Anche nella stagione 2021/22 playoff e playout di Lega Pro potranno essere acquistati dagli operatori della comunicazione interessati secondo una diversa tipologia di pacchetti: “Locali esclusivi” e “Locali-web non esclusivi”.

LOCALI ESCLUSIVI

Pacchetto “Differita, Stadio – Studio e Sintesi”

Questo pacchetto dà il diritto di trasmettere la Differita di tutte le Partite in casa e in trasferta di un club nel corso del torneo playoff o dei playout, di realizzare e trasmettere, in occasione di tutte le partite, il programma “immagini correlate da Stadio/Studio”, di ricevere una sintesi filmata non superiori a 3 minuti. La commercializzazione del presente Pacchetto è destinata esclusivamente agli Operatori della Comunicazione che esercitano in ambito locale.

Pacchetto “Diretta Radio”

Questo pacchetto comprende tutte le partite in casa e in trasferta disputate da una Società Sportiva nel corso dei tornei dei playoff e dei playout. Il presente pacchetto è assegnato in esclusiva ad un solo Licenziatario secondo i termini di cui all’Invito a offrire. La commercializzazione del presente Pacchetto è destinata esclusivamente agli Operatori della Comunicazione radiofonica che esercitano in ambito locale.

I LOCALI WEB NON ESCLUSIVI

Pacchetto “Highlights per operatori locali”

La commercializzazione del presente Pacchetto è destinata esclusivamente agli Operatori della Comunicazione che esercitano in ambito locale, come definito nel Testo Unico dei servizi e media audiovisivi e radiofonici.

Pacchetto “Stadio – studio e sintesi”

Questo pacchetto dà il diritto di realizzare e trasmettere il programma c.d. “Immagini Correlate da Stadio/Studio”, realizzato presso gli studi del Licenziatario e con l’inserimento di contributi audio-video in diretta durante la Partita di inviati del Licenziatario collegati da apposita area della tribuna dello Stadi. Si possono ricevere sintesi non superiori a 3 minuti. Si garantisce il diritto di trasmettere le sintesi delle partite, così come fornite dalla Lega Pro.