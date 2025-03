La stagione n.75 di Formula Uno accende i motori su Sky (in streaming su NOW).

Da giovedì 13 a domenica 16 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il primo appuntamento del2025, il Gran Premio d’Australia,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW.

La stagione numero 75 del Circus si apre giovedì alle 13 si parte con le parole dei piloti, pronti ad attaccare il trono di Max Verstappen, campione del mondo della passata stagione. Nella notte tra giovedì e venerdì si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, alle 2.30 e alle 6, con i primi giri sul circuito di Albert Park della nuova coppia Ferrari Leclerc-Hamilton. Terza sessione di prove libere in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 2.30, preludio della prima caccia alla pole dell’anno che scatta alle 6 del mattino. La prima gara della stagione vedrà scattare il semaforo verde alle 5 di domenica mattina, primo start in F1 del tanto atteso rookie italiano Kimi Antonelli. Nel weekend australiano in pista anche F2 ed F3.

IL RACCONTO DI SKY SPORT – Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini in cabina di commento con Marc Gené e le puntuali analisi tecniche di Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi, a cui è affidatala Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara dal Remote Garage 2.0 conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e sui canali social di Sky Sport con i liveblog, gli highlights e tutte le curiosità dell’appuntamento di Melbourne.

GLI SPECIALI DI SKY SPORT – La grande stagione 2025 sarà la prima di Kimi Antonelli in F1, il ritorno di un italiano al volante di una monoposto della top class. Il nuovo pilota della Mercedes è il protagonista di “AKA Andrea Kimi Antonelli – The bolognese driver” una chiacchierata con Davide Camicioli e Vicky Piria in cui il successore di Hamilton nella scuderia della Stella a tre punte racconta i suoi obiettivi, i desideri e le ambizioni in vista della nuova stagione. L’intervista sarà disponibile giovedì alle 19.15 e domenica alle 15.45 su Sky Sport F1, in streaming su NOW. Il contenuto è disponibile anche on demand e su Sky Sport Insider. (fonte: Sky Sport)