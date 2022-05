Hyundai scommette sugli NFT e sul nuovo concetto di Metamobility Universe

Hyundai è la prima casa automobilistica a essere entrata nel mercato NFT con una propria community e un progetto che include un sito web ufficiale Hyundai NFT e canali su Discord e Twitter. La community NFT di Hyundai offre ai suoi utenti una brand experience nel metaverso, condividendo NFT che descrivono le soluzioni di mobilità di Hyundai.

I canali Hyundai NFT Discord e Twitter sono stati aperti il ​​​​15 aprile, mentre il sito web è stato lanciato il 2 maggio.

Ad aprile, Hyundai ha rilasciato un breve video per introdurre il progetto NFT di Hyundai “Metamobility Universe”, che prende le mosse dal concetto di “Metamobilità” presentato al CES 2022. Nel video, il personaggio del gorilla Meta Kongz guida, dalla Terra alla Luna, sia una classica PONY, sia una versione moderna dello storico modello, mostrando, così, come le soluzioni di mobilità possano trascendere il tempo e lo spazio.

Insieme al video, Hyundai ha emesso anche 30 NFT in edizione limitata “HyundaixMeta Kongz”, realizzati in collaborazione con il marchio NFT “Meta Kongz”, che sono andati subito esauriti. In un’ottica community-based, i profitti della vendita degli Hyundai NFT saranno utilizzati per la gestione del progetto e per i membri della community.

A seguito di questo esordio di successo, suggellato dai 127.000 membri del canale Discord e dagli 86.000 utenti su Twitter, Hyundai presenta, dal 9 al 10 maggio, la sua prima collezione esclusiva di Metamobility NFT, “Shooting Star”, sul suo sito web ufficiale NFT.

Hyundai gestisce i canali di comunicazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ospita vari eventi per la sua comunità NFT. I membri hanno già iniziato a partecipare attivamente alla vita della community, pubblicando i propri meme e fan art. Per gli eventi collegati alla Whitelist, si stima che 0,7 milioni di persone si siano riunite per acquistare Hyundai NFT.

Dal 9 al 10 maggio, Hyundai mette in vendita 10.000 NFT ufficiali “Shooting Star” basati su Ethereum sul suo sito Web ufficiale NFT. L’azienda ha selezionato la piattaforma Ethereum in base alla sua affidabilità e anche perché prevede di cambiare il sistema attraverso il quale vengono coniati gli NFT, il cosiddetto minting system, in modo sostenibile quest’anno.

La prevendita, per gli acquirenti della Whitelist che hanno vinto l’evento della community NFT ospitato da Hyundai, si è tenuta il 9 maggio, seguita da una vendita generale il 10 maggio (sul sito web si possono trovare ulteriori informazioni).

La vendita di un NFT, dalla forma di una stella cadente sarà seguita da un altro breve video di “Hyundai xMeta Kongz”, che si conclude con Kongz che trova una stella cadente bloccata in un tergicristallo Hyundai Pony. Successivamente alla vendita, Hyundai creerà un progetto NFT a tutti gli effetti all’interno del concetto del suo “Metamobility Universe”.

La Metamobility NFT di Hyundai applica il metodo “Reveal”, mostrando prima un’immagine teaser per poi rivelare le effettive singole immagini NFT successivamente. In altre parole, i 10.000 NFT “Shooting Star” si trasformeranno in NFT Metamobility unici in varie forme a fine maggio.

“A partire dai nostri NFT ‘Shooting Star’, stiamo espandendo l’esperienza del brand Hyundai nell’universo della metamobilità, creando opportunità uniche per i membri della nostra community NFT di unirsi al divertimento”, ha dichiarato Thomas Schemera, Global Chief Marketing Officer di Hyundai e Responsabile della divisione Customer Experience. “Abbiamo in programma di lanciare NFT più esclusivi basati sul concetto di ‘Metamobility Universe’ e introdurre più vantaggi per i membri per espandere la community in futuro. Siamo pronti a dare il benvenuto a tutti coloro che vorranno far parte del nostro viaggio sperimentale”.