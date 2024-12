Gravina (FIGC): “Aspettiamo da 6 anni l’1% sulle scommesse da investire su vivai e stadi”

“Da 6 anni aspettiamo l’1% sulle scommesse da investire sui vivai e stadi, ma servono anche la tax credit e le sponsorizzazioni da betting“. Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera.

Già in passato sempre Gravina aveva chiesto un maggior rispetto “per chi genera 16 miliardi di scommesse“, sottolineando come “Quell’1% a noi spetta di diritto sulle scommesse sportive, sulla tutela del diritto d’autore per l’organizzazione degli eventi.”