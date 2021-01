Global Sports Week svela il programma internazionale

Francesca Schiavone, Bebe Vio, Diana Bianchedi, Federica Brignone, Alessandro Benetton e Andrea Gaudenzi al fianco tra gli altri della leggenda NBA Tony Parker, del commissioner NBA Mark Tatum, del Presidente del Comitato Paraolimpico Internazionale, Andrew Parsons e del campione del FC Bercelona e imprenditore sportivo, Gerard Piqué

Rivelati nuovi dettagli per il programma internazionale: la Global Sports Week per la prima volta si replicherà in sei città nel mondo sedi delle prossime Olimpiadi: Parigi, Beijing, Tokyo, Dakar, Los Angeles e Milano.

La dimensione internazionale è parte di una visione di “reinvenzione” con un nuovo format multi-country, un mix tra “physical e digital experiences”. La Global Sports Week ritorna per la seconda edizione dopo il grande successo di Febbraio 2020, presso il Carrousel du Louvre.

Parigi resterà l’epicentro della Global Sports Week nel 2021, con 3 giorni di live broadcast dalla Torre Eiffel – location ottenuta grazie al fondamentale appoggio della Città di Parigi. E per il secondo anno, confermati il patrocinio di Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica Francese, e quello dell’UNESCO.

Il nuovo format riflette allo stesso tempo le attuali restrizioni per l’emergenza sanitaria, ed il futuro ibrido degli eventi sportivi che resterà anche dopo la Pandemia COVID-19.

Il programma della Global Sports Week partirà l’1 Febbraio per concludersi il 5, in onda da uno studio di broadcasting sospeso a 57m da terra presso la Torre Eiffel. I programmi live delle singole hub sono fissati ai seguenti slot, ma tutti i contenuti saranno accessibili sia live che on-demand attraverso la Global Sports Week digital platform:

*BEIJING: 3 Febbraio – 9.30-11.00am CET / 4.30-6.00pm Beijing time – (fully digital)

*MILAN: 3 Febbraio – 2-3.30pm CET (fully digital)

*LOS ANGELES: 3 Febbraio – 7-8.30pm CET / 10-11.30am LA time (fully digital)

*TOKYO: 4 Febbraio – 9.30-11am CET / 5.30-7pm Tokyo time – French Institute in Japan (Institut français du Japon), Tokyo, Japan

*DAKAR: 4 Febbraio – 3-4.30pm CET / 2-3.30pm Dakar time – Museum of Black Civilisations, Dakar, Senegal

Ospiti della sessione milanese del 3 febbraio pomeriggio in diretta internazionale sulla piattaforma saranno manager e rappresentanti istituzionali decisivi per gli eventi internazionali sportivi dei prossimi anni, oltre che ad atleti ed ex atleti che hanno segnato la storia dello sport italiano.

Il programma vedrà tra gli altri Alessandro Benetton (Presidente della Fondazione Cortina 2021) e Diana Bianchedi (Games Project Director Fondazione Milano Cortina 2026) che dibatteranno sulla vision dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 e degli imminenti Campionati del Mondo di sci alpino; e sullo stesso tema a seguire Antonio Rossi, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport. Per passare poi ad Andrea Gaudenzi, ATP Chairman, che delineerà i punti salienti della sua governance presso l’ATP, oltre che la sua transizione di successo nel mondo del business a conclusione della sua carriera da tennista professionista. E non mancheranno le voci di grandi atleti come Federica Brignone vincitrice della Coppa del Mondo generale di Sci Alpino che parlerà del suo progetto di sostenibilità ambientale #traiettorieliquide ed un’intervista alla “Leonessa” del tennis italiano, Francesca Schiavone, che parlerà del suo libro “La mia rinascita”, nel quale ha raccontato anche della partita più dura della sua vita.

Le dichiarazioni degli esponenti francesi:

Pierre Rabadan, Vice Sindaco di Parigi, con delega allo Sport, Olympic adn Paralympic Games, ha affermato : “Global Sports Week sarà un cruciale appuntamento in vista di Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. L’evento offre una grande opportunità di rafforzare le relazioni instaurate e condividere il know-how con i partners delle altre sedi delle Olimpiadi. I Giochi Olimpici e Paralimpici rappresentano uno straordinario catalizzatore per la politica pubblica, soprattutto per lo sviluppo sociale e sostenibile.”