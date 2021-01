FORMULA E: MCLAREN OPZIONA IL SUO INGRESSO DALLA STAGIONE 2022/2023

(di Marco Casalone) – La ABB FIA Formula E World Championship”, la competizione riservata esclusivamente a monoposto spinte da motori elettrici, creata nel 2014 dal Presidente della FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) Jean Todt e dall’imprenditore spagnolo Alejandro Agag. La McLaren Automotive , casa automobilistica inglese con sede a Woking, si è assicurata un’opzione per partecipare, a partire dalla stagione 2022/2023, alla “, la competizione riservata esclusivamente a monoposto spinte da motori elettrici, creata nel 2014 dal Presidente della FIA () Jean Todt e dall’imprenditore spagnolo

Attuale fornitrice esclusiva delle batterie per le vetture della Formula E per mezzo della sua consociata McLaren Applied Technologies, la scuderia britannica, una volta conclusasi la collaborazione al termine del campionato 2021/2022, potrà dunque decidere se diventare uno dei dodici team ai nastri di partenza della nona edizione della serie, che sancirà l’inizio della nuova era “Gen3″, caratterizzata da auto più potenti e leggere, da un sistema di ricarica più rapido e da una nuovi e più rigidi controlli sia dal punto di vista tecnico che da quello finanziario.

“Abbiamo osservato da vicino la Formula E negli ultimi anni, monitorandone i progressi e le scelte prese in ottica di sviluppo futuro, e l’opzione per una futura iscrizione conferma il nostro interesse” ha commentato il CEO di McLaren Racing Zak Brown, “La necessità di dover attendere il termine del contratto di fornitura tra McLaren Applied Technologies e la FIA ci offre il tempo necessario per capire se questo tipo di competizione abbia tutte le caratteristiche necessarie per poter essere la nostra prossima sfida”.

Jamie Reigle, amministratore delegato della Formula E, ha invece sottolineato “il fondamentale contributo della McLaren, come fornitore unico di batterie, al grande successo ottenuto dalle monoposto “Gen2” negli ultimi anni: siamo lieti che uno dei nomi più iconici del motorsport si sia assicurato un’opzione per unirsi alla nostra serie e non vediamo l’ora di collaborare insieme per elevare ulteriormente il potenziale sportivo e commerciale della Formula E”.

Dopo la recente conferma del proprio impegno in Formula 1 almeno fino al termine del Mondiale 2025, la partecipazione ad alcuni tra i più importanti eventi di sport motoristici (come la 550 miglia di Indianapolis con il pilota spagnolo Fernando Alonso ed il debutto nella IndyCar Series americana nelle vesti di partner della scuderia Arrow Schmidt Peterson) e l’ormai probabile iscrizione al Campionato del Mondo Endurance (WEC), la McLaren potrebbe dunque fare il suo ingresso nel mondo delle competizioni elettriche, attratta anche dal sempre crescente volume d’affari generato dalla Formula E, passata dai 2 milioni di euro di ricavi della prima stagione (2014-2015) ai 161 milioni fatti registrare al termine del campionato 2018-2019.