Giuseppe Campedelli è il nuovo Amministratore Unico dell’A.C. Chievo Verona

L’Assemblea generale dei soci dell’A.C. ChievoVerona, riunitasi nella sede sociale, ha provveduto a nominare in data odierna il nuovo Amministratore Unico all’unanimità nella persona di Giuseppe Campedelli, che rimarrà in carica con durata indeterminata. Giuseppe Campedelli è una figura storica della società, in passato ha ricoperto il ruolo di Presidente e Consigliere del ChievoVerona. Da sempre attento sostenitore del nostro Settore Giovanile e della crescita dei ragazzi del vivaio.