Digitale – Con Sevilla FC+, HiWay Media conquista il premio “Gold” nella categoria Best New Platform.

HiWay Media ha annunciato che Sevilla FC+, la piattaforma DXP ufficiale del Sevilla FC (realtà calcistica della Liga spagnola), realizzata e gestita in collaborazione con HiWay Media, si è aggiudicata il premio Gold nella categoria “Best New Platform” ai SportsPro Media Awards 2025.

La categoria Best New Platform premia il lancio o rilancio di un servizio OTT di maggior successo, riconoscendone l’innovazione, la crescita della base utenti e l’impatto sul business nel settore dei media sportivi. In una categoria altamente competitiva, il progetto HiWay Media x Sevilla FC ha conquistato il primo posto davanti ad altri player di primo piano, tra cui Sport 24 (Silver) e UEFA.tv powered by Deltatre (Bronze).

Lanciata a giugno 2025, Sevilla FC+ riunisce tutti i contenuti audiovisivi live e on demand del club in un unico ecosistema digitale, disponibile via web, app mobile e Smart TV. La piattaforma combina contenuti gratuiti (previa registrazione) e contenuti premium in abbonamento, ed è inoltre inclusa nell’offerta degli abbonamenti stagionali del Sevilla FC, rafforzando il rapporto diretto del club con i propri tifosi.

Dal lancio, il servizio è diventato rapidamente un pilastro centrale della strategia digitale del Sevilla FC. Il club ha recentemente comunicato che Sevilla FC+ ha già superato la soglia di un milione di utenti, a conferma sia dell’ampiezza della fanbase sia della forte adozione della piattaforma.

«Questo premio rappresenta un importante riconoscimento di ciò che si può ottenere quando un club lungimirante e un partner tecnologico specializzato condividono la stessa visione», ha dichiarato Giuseppe Sampino, CEO di HiWay Media. «Sin dal primo giorno, l’obiettivo con Sevilla FC+ è stato creare un’esperienza premium, multi-device, in grado di avvicinare i tifosi alla squadra — non solo nei giorni di gara, ma ogni giorno dell’anno.»