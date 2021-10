Giorgio Rocca, campione del Mondo di Slalom speciale arriva su Buddyfit

Non capita tutti i giorni di potersi allenare con un campione del Mondo, ma su Buddyfit dal 25 ottobre sarà possibile anche questo. Per tutti gli amanti dello sci e anche per coloro i quali hanno voglia di avvicinarsi a questo sport affascinante, Buddyfit ha pensato ad un programma di allenamento di 6 settimane per un totale di 11 classi (due a settimana). Quattro delle classi in programma saranno tenute anche dal campione mondiale di Slalom Speciale Giorgio Rocca. Come per gli altri special guest anche il campione Rocca si allenerà in compagnia di due trainer molto cari alla community Giacomo Galliani e Federico Corso. Tutti e tre saranno in diretta per la prima classe alle 19:00 del 25 ottobre dal live studio di Buddyfit di Milano. Gli utenti potranno seguire la Live tramite la app oppure potranno recuperarla nella sezione Replay.

Buddyfit, la start up italiana lanciata da Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta, che ha rivoluzionato il modo di fare fitness, è una vera e propria palestra digitale aperta 24 ore su 24, con oltre 600 classi al mese adatte a tutti, tenute dai migliori trainer, atleti e sportivi famosi. Un successo quello di Buddyfit che conferma un trend in continua crescita per l’home fitness in italia.

Con due classi a settimana da 45’ il campione Giorgio Rocca costruirà un percorso di allenamento adatto agli sciatori che si preparano a vivere la prossima stagione sciistica. “Buddyfit, può aiutare anche da casa e per chi ha poco tempo – dichiara Rocca – , a prepararsi in maniera adeguata per arrivare in pista belli carichi.” Non mancheranno durante l’allenamento esercizi per prevenire gli infortuni e volti alla tonificazione, ma anche quelli per migliorare la stabilità al fine di essere più sicuri in pista.

Tra un recupero e un'altro nel corso dei 45 minuti, come di consueto, si darà ampio spazio alle domande e curiosità che arriveranno tramite chat in diretta per il campione Rocca dagli utenti collegati da casa.