Dopo gli accordi chiusi con diversi club italiani, in primis con l’Inter di cui è main sponsor in questa stagione, Socios.com diventa Official Partner della Lega di Serie A e main sponsor delle finali di Supercoppa Frecciarossa e Coppa Italia Frecciarossa.

La partnership si attiverà domani al momento della consegna del premio al termine della finale di domani che si disputerà a San Siro tra Inter e Juventus.