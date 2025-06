Genova ha ospitato la LND Genova Games Week 2025.

Tre giorni di emozioni vere, sport e inclusione sociale. La LND Genova Games Week 2025 si è conclusa domenica 22 giugno con un bilancio più che positivo, rafforzando il ruolo della Lega Nazionale Dilettanti come punto di riferimento nel panorama del calcio digitale e delle sue discipline parallele: Subbuteo, Calcio Tavolo e Calcio Balilla.

Quella del 2025 è stata la quarta edizione della LND Gaming Week, la seconda consecutiva ospitata nel capoluogo ligure, ma la prima a integrare ufficialmente nella programmazione anche la fase finale del Campionato di Subbuteo e Calcio Tavolo, oltre alla Final Four del primo Torneo sperimentale di Calcio Balilla. Un progetto ambizioso, riunito sotto il claim “Il calcio a portata di mano”, che punta a rendere ogni forma di calcio – fisico, virtuale o da tavolo – uno strumento di partecipazione, aggregazione e accessibilità per tutti. L’evento si è svolto, come ormai da consuetudine, presso il Centro Esplace (Moduli 1,2 e 3) Magazzino del Cotone, nel Porto Antico della città.

Il Presidente del Comitato Regionale FIGC LND Liguria e vice Presidente LND (area nord) Giulio Ivaldi ha dichiarato: “È sempre un grande piacere poter dare il benvenuto a Genova a tanti atleti e atlete provenienti da tutta Italia, accomunati da una passione autentica per il calcio, anche nella sua espressione digitale o sul tappeto verde del Subbuteo, fino al calcio balilla. Il fatto che la nostra città venga scelta con continuità per ospitare iniziative legate al Calcio Virtuale della LND dimostra quanto questo progetto sia valido, credibile e sempre più radicato nel tessuto della nostra città e Regione. La Genova Games Week, così come tutte le attività promosse dalla Commissione LND eSport, ha ancora una volta messo in luce quanto il nostro movimento sia capace di generare inclusione sociale, creare connessioni significative e avvicinare nuove persone alla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso ambiti paralleli, capaci di veicolare con efficacia i nostri valori. Un sentito ringraziamento va al Presidente Santino Lo Presti per l’impegno, alle Società partecipanti per la loro presenza e al Centro Esplace di Genova, sempre più punto di riferimento a livello nazionale per attività innovative e aggreganti come queste.”

Sul fronte del calcio digitale, il Vesta eSports si è confermato assoluto protagonista conquistando per il secondo anno consecutivo sia il titolo della eSerieD che quello della LND eCup. Con Giulio Froio in console e la guida tecnica di Gabriel Amati, la “marea arancionera” si afferma come la realtà più titolata dell’eFootball LND.

“La marea arancionera non si arresta! Entrambi i titoli difesi con successo dal team di ProClub di Gabriel Amati e Giulio Froio. – ha commentato Riccardo Carnevale – Di nuovo campioni della LND eSport sia in eSerie D che in eCup, una conferma che ci porta ad essere il Club più titolato della Lega. E se non bastasse il back2back, anche quest’anno scriviamo la storia qualificandoci alla finale di tutte le competizioni digitali. Tutto merito dell’intuizione del DS Amine El Barqi di prendere nel roster Flavia Scorrano come player per il campionato e la coppa femminile. Un successo mancato, quest’ultimo, ma solo rimandato dopo due secondi posti importanti per essere il primo anno di competizione in questa categoria.”

Nel settore femminile, il Palermo ha vinto la Italy Women’s eCup grazie alla straordinaria performance di Giulia Ratto, mentre la prima eCup Femminile è andata all’Angelo Baiardo, rappresentato dalla belga Vanessa Peersmans. La finale del Campionato eFemminile ha invece incoronato il Trastevere, guidato da Maddalena Piras, dopo una tiratissima sfida contro il Vesta di Flavia Scorrano.

Applausi per il W3 Maccarese che si aggiudica i playoff della eSerieE, dedicati alle seconde classificate dei gironi regionali, staccando così il pass per il doppio salto che lo vedrà ai nastri di partenza del prossimo Campionato Élite della LND eSport.