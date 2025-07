Gaming – ADM al lavoro per l’analisi dei 46 dossier per 52 concessioni statali.

Secondo quanto riporta l’agenzia specializzata Agimeg, entro la fine luglio dovrebbe essere completata la verifica della documentazione tecnica, presentata da 46 società per un totale di 52 concessioni, per le nuove concessioni di gioco online. Lo apprende Agimeg da fonti del mercato. Ad inizio luglio era stata terminata la verifica della documentazione amministrativa e subito dopo era iniziata l’apertura delle buste con la documentazione tecnica. Si tratta di una documentazione molto dettagliata, composta da centinaia di pagine, per quale sono state richieste, ad alcuni operatori, anche delle delucidazioni su quanto presentato.

Adesso si passerà alla visione delle offerte economiche. Dovrebbe però trattarsi di un passaggio poco complicato, rispetto ai precedenti, visto che non si tratta di una gara vera e propria (anche se formalmente lo è) ma per partecipare bisogna confermare la disponibilità al versamento dei 7 milioni di euro previsti più vari oneri.

Tutto questo non comporterà comunque nessun problema per l’attivazione del nuovo mercato, in quanto l’obiettivo del Governo e quindi dell’Agenzia della Dogane e dei Monopoli, è quello di concludere i lavori per l’assegnazione definitiva entro la fine dell’anno. (fonte: Agimeg)