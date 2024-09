Franco Chimenti rieletto presidente della Federazione Italiana Golf (FIG) per il quadriennio 2025/28

Franco Chimenti è stato rieletto Presidente della Federazione Italiana Golf per il quadriennio 2025-2028, ottenendo il 71,29% (1.952 voti) dei consensi a fronte del 21,61% (594 voti) dello sfidante, l’imprenditore bergamascco Ivan Rota. Sono state invece 192 le schede bianche, pari al 7,01%. Presidente dell’Assemblea Carlo Mornati, Segretario Generale del CONI, che ne ha proclamato l’ufficialità al fianco dell’Avvocato Michele Signorini, Vicepresidente. L’elezione è avvenuta a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni, dov’è stata grande l’affluenza e la partecipazione con il 91,29% del quorum costitutivo.

Le dichiarazioni di Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf – “Sono felice ed emozionato. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me. Sento di poter dare ancora molto al golf italiano, ho entusiasmo e voglia. L’obiettivo, per il prossimo quadriennio, è quello di far emergere sempre di più questo sport. Per questo, avrò bisogno del sostegno di tutti. Sono sicuro che ci leveremo grandi soddisfazioni, anche verso i Giochi Olimpici di Los Angeles. Voglio continuare ad essere al fianco dei Circoli, dei Professionisti, di tutte le figure professionali che lavorano e si distinguono con impegno e passione. Un ringraziamento particolare a tutto il team federale, questa vittoria è anche per loro”.

Dal 1981 al 1985 ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Società Sportiva Lazio di cui è diventato Presidente nel 1986. Nel 1996 diventa Consigliere della Federazione Italiana Golf della quale viene nominato anche Vicepresidente. Poi, nel 2002, viene eletto per la prima volta Presidente della Federazione Italiana Golf ed entra a far parte del Consiglio Nazionale CONI. Del quale diventa membro di Giunta dal 2004 al 2008 e dal 2012 al 2021. Il 19 febbraio 2013 è stato nominato Vicepresidente Vicario del CONI, carica da cui s’è dimesso l’11 giugno 2013 per ricoprire il ruolo di Presidente di CONI Servizi S.p.A. Il 20 dicembre 2021 ha ricevuto il Collare d’Oro al merito sportivo – la massima onorificenza conferita dal CONI – a coronamento di una lunga e grande carriera da dirigente al servizio dello sport. Grazie alla sua visione, ha portato per la prima volta la Ryder Cup in Italia.

Di seguito i componenti del nuovo Consiglio Federale: Maria Amelia Lolli Ghetti (1.176 voti); Marco Francia (1.176); Stefano Frigeri (1.064); Manola Neri (1.043); Roberto Berger (945); Enrico Lulli (917); Stefano Mazzi (812). In rappresentanza degli Atleti Dilettanti, Stella Coppi (41). In rappresentanza degli Atleti Professionisti, Vittorio Andrea Vaccaro (201). In rappresentanza dei Tecnici, Stefano Betti (241). Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Andrea Scapuzzi (1.552). (fonte: FIG)