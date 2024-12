FPI: Confermato Flavio D’Ambrosi presidente per il quadriennio olimpico 2025/2028

Assemblea Nazionale Elettiva per il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio olimpico 2025/2028 – Fiumicino (Roma).

A Fiumicino, presso il Centro Congressi dell’Hotel Hilton Rome Airport, si è appena conclusa l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche nazionali della Federazione Pugilistica Italiana per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Dopo le operazioni della Commissione Verifica Poteri, presieduta dall’avv. Marcello Sangiorgio, come previsto dall’ordine del giorno, si è insediato l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, diretto da Alessandro Cherubini, e ha preso la parola il Presidente uscente Flavio D’Ambrosi che ha illustrato l’attività svolta nel quadriennio 2021-2024, sottolineando il grande impegno e sforzo collettivo, dovuti al periodo pandemico ma anche alla necessità di dare un nuovo impulso e rilancio a tutti i comparti federali, a cominciare dalla base, con ingenti misure di sostegno, fino a garantire continuità e professionalità a tutte le attività in ambito agonistico, istituzionale, mediatico e sociale.

Tre i candidati alla Presidenza che hanno esposto la relazione programmatica relativa al quadriennio 2025-2028: i il Dott. Giuseppe Macchiarola, già Consigliere Federale, che, dopo il discorso, ha ritirato la candidatura, il Vicepresidente Vicario FPI uscente Fabrizio Baldantoni e il Presidente FPI uscente Flavio D’Ambrosi (nella foto in primo piano).

Grande affluenza da parte dei tesserati e quorum raggiunto con un totale di 692 aventi diritto al voto (93,77%), di cui 228 società presenti (269 voti) e 464 società rappresentate per delega (513 voti). Presenti 64 atleti (64 voti) e 41 tecnici (voti 41). Totale voti: 887.

Con il 50,06% (444 preferenze) dei voti è stato rieletto e riconfermato alla guida della FPI, per il suo secondo mandato, il Presidente Flavio D’Ambrosi. Una sfida all’ultimo round con il Vicepresidente Vicario uscente Fabrizio Baldantoni (442 preferenze 49,83%). Una sola scheda bianca.

Classe 1970, il Presidente D’Ambrosi vanta trent’anni di ininterrotto tesseramento alla FPI, in cui ha ricoperto i ruoli di dirigente di società, arbitro, Presidente del CR Lazio, Consigliere Federale (2013-2016), Vicepresidente Vicario FPI nonché Coordinatore del Settore Comunicazione e Marketing (2017-2020), fino a diventare Presidente FPI (2021-2024). Vice Questore della Polizia di Stato e Vicepresidente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, è stato anche un atleta di interesse nazionale della Pallanuoto. Giornalista pubblicista e scrittore.

“Sono felicissimo di essere stato riconfermato Presidente della FPI – ha dichiarato il Presidente Flavio D’Ambrosi -, è stato un percorso in salita e mi sento di fare i complimenti a Fabrizio Baldantoni, che è stato un competitor agguerritissimo. Il risultato delle urne porta a molte riflessioni: il mio primo compito come Presidente, insieme ai nuovi componenti del Consiglio Federale, sarà quello di riunire tutti sotto la stessa bandiera, quella del Pugilato Italiano, per affrontare con coesione, impegno e competenza un quadriennio che si prospetta difficile ma di crescita. Queste non sono parole di circostanza, è il momento di mettere da parte gli orgogli personali, affinché si possa creare quell’unità necessaria e obbligatoria per la nostra comunità che ogni giorno lavora con devozione e passione nelle palestre di tutta Italia. Il futuro della boxe lo dobbiamo a loro”.

Il nuovo Consiglio Federale FPI, appena eletto, è così composto: in quota società Massimo Bugada (386 preferenze), Andrea Locatelli (382 preferenze), Marco Consolati (363 preferenze), Giovanni De Carolis (352 preferenze), Rosario Africano (349 preferenze), Terry Gordini (330 preferenze) e Mariangela Verna (329 preferenze); in quota atleti: Luca Rigoldi (36 preferenze) e Roberta Bonatti (30 preferenze); in quota tecnici: Biagio Renato Zurlo (23 preferenze). Come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato riconfermato il dott. Francesco Carbini (458 preferenze). (fonte: FPI)