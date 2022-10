Formula Uno presenta la nuova Premium Experience “F1 Arcade”

(di Marco Casalone) – Formula 1 ha recentemente ufficializzato il lancio di una nuova “premium experience” in associazione con Kindred Concepts, compagnia californiana attiva nel settore della hospitality: si tratta di “F1 Arcade“, uno spazio che offrirà agli appassionati la possibilità di sedere al volante di un vero simulatore di una monoposto di Formula 1 oltre ad un servizio di ristorazione di lusso.

Il primo “F1 Arcade” aprirà a Londra il prossimo 24 novembre presso il centro commerciale One New Change (sito nei pressi della Cattedrale di St Paul’s), ma è già prevista l’apertura di nuovi spazi nelle principali città europee, statunitensi, medio orientali ed asiatiche.

All’interno di ogni concept troveranno posto 60 simulatori appositamente progettati, con effetti di movimento ed audiovisivi tali da immergere completamente i giocatori nella competizione; la simulazione di gara è stata curata dallo sviluppatore di videogiochi americano Motorsport Games che, attraverso la propria piattaforma RFactor2, offrirà diverse modalità di gioco permettendo ai fan di competere singolarmente o a squadre, oltre alla possibilità di creare un proprio profilo pilota personalizzato.

“Siamo entusiasti di presentare, insieme a Kindred Concepts, “F1 Arcade“, un nuovissimo luogo di intrattenimento premium aperto a tutti gli appassionati di Formula 1; si tratta di un progetto ambizioso che permetterà alle persone di avvicinarsi ancora di più al nostro mondo, grazie alla possibilità di mettersi al volante di simulatori ufficiali, circondati da un ambiente elegante e con a disposizione una hospitality di alta qualità”, ha dichiarato attraverso un comunicato Brandon Snow, commercial general manager di Formula 1.

“F1 Arcade” non è che l’ultimo di una serie di spazi dedicati a premium experience lanciati dalle più importanti leghe sportive mondiali (come la NBA e La Liga), utili anche a far scoprire gli eSports al grande pubblico, spesso poco informato sull’universo delle discipline sportive virtuali.