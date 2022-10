Ferrovie dello Stato Italiane si conferma title sponsor della SuperCoppa Femminile

Per il 2° anno consecutivo, Ferrovie dello Stato Italiane sarà “Title Sponsor” della Supercoppa Femminile. Il match tra Juventus e Roma è in programma sabato 5 novembre alle 14.30 (diretta su TimVision e La7) allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma. L’intesa rafforza ulteriormente il legame tra la Divisione Calcio Femminile e Ferrovie dello Stato, con empowerment e leadership femminile che scendono in campo contro gli stereotipi e le discriminazioni di genere in una partita sempre più egualitaria e inclusiva. Il Gruppo Fs, guidato da Luigi Ferraris, è infatti quotidianamente impegnato nel percorso di miglioramento del bilanciamento di genere.

La Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane tra la Juventus campione d’Italia e vincitrice della Coppa Italia e la Roma – che ha chiuso il campionato al secondo posto ed è stata finalista dell’ultima edizione della Coppa Italia – sarà presentata giovedì 27 ottobre alle ore 11.30 in una conferenza stampa che si terrà presso la sala rappresentanza della Residenza Municipale di Parma e a cui parteciperanno il presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc Ludovica Mantovani, l’assessore allo sport del comune di Parma Marco Bosi, il direttore sportivo della squadra femminile del Parma Calcio Domenico Aurelio e un rappresentante del Gruppo FS (fonte: FIGC)