FORMULA 1: IL NUOVO CEO STEFANO DOMENICALI PRESENTA LA STAGIONE 2021

(di Marco Casalone) – Nel corso di una lunga intervista concessa all’emittente televisiva CEO di Formula1 Stefano Domenicali (ex Team Principal della scuderia Ferrari ed attuale presidente della casa automobilistica italiana Lamborghini – nella foto di archivio in primo piano) ha rivelato le proprie impressioni sul Mondiale 2021, che prenderà il via il prossimo 28 marzo in Bahrain. Nel corso di una lunga intervista concessa all’emittente televisiva Sky Sport , il nuovo(exdella scuderia Ferrari ed attuale presidente della casa automobilistica italiana Lamborghini – nella foto di archivio in primo piano) ha rivelato le proprie impressioni sul, che prenderà il via il prossimo 28 marzo in

Nonostante la pandemia da Covid-19 sia ancora in corso, Domenicali si è detto moderatamente ottimista circa la possibilità di riuscire a disputare tutte le 23 gare in programma: “Sono personalmente in contatto quotidiano con tutti gli organizzatori e i dati che abbiamo raccolto finora ci fanno sperare in uno svolgimento del campionato assolutamente regolare e l’aver concluso lo scorso anno con ben 17 eventi, quando nessuno pensava sarebbe stato possibile farlo, è senza dubbio un bel biglietto da visita”.

Il dirigente italiano non ha comunque escluso, in caso di forfait di una delle sedi designate, l’ingresso di nuovi circuiti attualmente esclusi o di svolgere due diversi Gran Premi sul medesimo tracciato, come già avvenuto nella stagione 2020: “Naturalmente, vista la situazione globale, potremmo anche andare incontro ad una stagione con un numero ridotto di appuntamenti, quindi dobbiamo essere previdenti ed individuare delle possibili alternative in caso di rinunce, ma fino a questo momento nessuno ci ha fornito indicazioni negative: l’unico contrattempo è stato il rinvio del Gran Premio d’Australia, il paese sta adottando normative anti-Covid molto stringenti ed abbiamo ritenuto opportuno, di comune accordo con le autorità locali, spostare la gara al mese di novembre”.

Domenicali ha poi sostanzialmente confermato l’inserimento, il prossimo 2 maggio, del GP di Portogallo a Portimao nell’unica “casella” rimasta libera nel calendario 2021, mentre non ha voluto commentare le indiscrezioni, provenienti dalla Germania, che vedrebbero come molto probabile lo svolgimento di un Gran Premio a Hockenheim o al Nurburgring, voci rafforzate dalle recenti dichiarazioni del segretario generale dell’Automobilclub von Deutschland Lutz Leif Linden (“Lo scorso anno abbiamo dimostrato di poter ospitare un evento così importante anche con un breve preavviso e saremmo felici di poter supportare Liberty Media anche in questa occasione“).

Il manager di Imola ha poi annunciato il ritorno della partenza delle gare “alle ore piene, dunque alle 14, alle 15 o alle 17” e, suo malgrado, l’assenza (perlomeno momentanea) dei tifosi sulle tribune: “Purtroppo dobbiamo essere flessibili ed accettare il fatto che nella prima parte della stagione gli eventi si svolgeranno a porte chiuse o, al massimo, con un numero molto limitato di spettatori; il nostro obiettivo primario, però, è disputare il campionato e faremo di tutto affinchè ciò si realizzi”.

In chiusura di intervista, Domenicali ha voluto soffermarsi sulla presenza, all’interno del circus, di tanti giovani piloti di talento: “Fa piacere vedere una nuova generazione di drivers così forte e dinamica, risultato di una struttura piramidale che, partendo dalla Formula 4, riesce ad addestrare i ragazzi passo dopo passo, portandoli fino ad un livello di eccellenza assoluta; la speranza è che possano imparare a rendersi protagonisti non solo in pista, ma anche come ambasciatori della Formula 1 intesa come piattaforma di comunicazione e promotrice di temi e valori importanti, come quelli della lotta al razzismo e della salvaguardia della diversità e dell’inclusione sociale”.