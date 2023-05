Fuortes (AD Rai) lascia viale Mazzini. Parte il valzer delle nomine RAI

Carlo Fuortes non è più l’AD della RAI. Da pochi minuti si è dimesso dalla tv di Stato e già si parla di “giostra” delle nomine (con una probabile caratterizzazione di destra). In attesa di conoscere il nuovo n.1 (presumibilmente Giampaolo Rossi, ex consigliere CdA Rai, verrà scelto come Direttore Generale) nelle prossime ore è atteso il valzer per le poltrone delle diverse testate/reti.

Lo sport (Rai Sport/canale 58), per il momento, è sotto la guida dell’ex vicedirettore Marco Franzelli (con un lungo percorso professionale al TG1), che, poche settimane fa, ha preso il posto (ad interim) dell’ex direttore Alessandra De Stefano.