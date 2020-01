Focus Neve: al via il “World Snow Day” 2020

(di Claudia Giordani) – Tra medaglie olimpiche under 18, successi e vittorie degli Azzurri degli sport invernali, competizioni spettacolari e tour promozionali nelle tante località di Alpi e Appennini, l’inverno presenta già numeri da record. Il nuovo anno per le Aziende della montagna inizia come da tradizione con le presentazioni in anteprima delle novità per la prossima stagione, mentre per il grande pubblico la “Giornata Mondiale della Neve” diventa l’occasione per favorire l’incontro con le nuove generazioni, oltre che l’opportunità per sottolineare l’importanza di quell’elemento naturale così fondamentale per l’equilibrio del pianeta e dei suoi territori, in primis certo i ghiacciai, ma pure la montagna e le pianure. Domenica 19 gennaio ricorre la nona edizione del WORLD SNOW DAY, iniziativa promossa dalla Fis, Federazione Internazionale Sci, che vede coinvolte 45 nazioni con 363 eventi, di cui ben 72 in Cina.

In generale in ogni Paese sono i bambini i destinatari dei progetti che aderiscono alla campagna che evidenzia il forte legame tra gli sport invernali e i più giovani: ski pass e lezioni spesso gratuite in Polonia, Perù e Brasile, Lituania, Svizzera e Canada; festival della neve in Estonia e in Mongolia. In Italia un flash mob ad Arabba; in Val di Fiemme il famoso Skiri Trophy di sci nordico per Baby e Cuccioli; a Cortina una Gymcana; a Falcade giornata Freeride Ski & Snowboard con lezione di sicurezza in pista e fuori pista; a Madonna di Campiglio giornata all’Audi Babyland school camp con dimostrazioni di soccorso e big party per tutta la famiglia; a Moena Passo San Pellegrino ancora Freeride e le sue regole in collaborazione con la Polizia di Stato; a Pejo giochi, gare, pranzo attorno al fuoco, camminata serale con le ciaspole. A Milano, già in fermento per MilanoCortina 2026, talk show e video alla Libreria Montagna e a Milano Ski Lab. Tutto naturalmente condiviso via social media. Senza dimenticare la possibilità di vincere una fornitura di sci per tutta la famiglia partecipando a #atomicsnowdayo due simpatiche tutine DinoSki.

Nel frattempo, tra innovazione e alta tecnologia, le Aziende dello sport sono proiettate nel futuro e si apprestano a svelare le novità delle loro collezioni, sia con iniziative di brand dedicate alla stampa specializzata, sia ritrovandosi a Ispo Munich, 26 – 29 gennaio, la più importante fiera del settore in terra europea, che nel 2020 celebra i suoi 50 anni. “Il mondo dello sport s’incontra qui da cinque decadi e si confronta esprimendo passione e lavorando insieme per un futuro di sviluppo continuo.” Dice Markus Hefter, Exhibition Director di ISPO Munich. ”Il nostro obiettivo è creare entusiasmo per lo sport e allo stesso tempo consapevolezza riguardo un approccio verso la natura il più possibile responsabile. Come ben riassume lo slogan di quest’anno: Be responsible. Be active. Be creative.” Nuovi materiali e processi produttivi sostenibili saranno esposti per la prima volta con una panoramica specifica nell’area dedicata Sustainability Hub. Dimostrazioni e appuntamenti live nel Body & Mind Villagetestimonieranno l’alto tasso di energia garantito dalla pratica sportiva a tutti i livelli, fonte preziosa di benessere quotidiano. La sicurezza sarà il tema principale delle informazioni diffuse nell’area Outdoor Snow & Safety Summit. Nel settore East grande spazio riservato agli e-sportssempre più popolari, fenomeno planetario influente anche nella Sport Industry, protagonista principalmente sul fronte dell’innovazione tecnologica e del design, messa in mostra nel Brandnew Village, dove si potranno scoprire i nuovi trend dei vari settori. Come da tradizione ISPO Academy conferirà gli ISPO Award a prodotti e progetti ispiratori e anche rivoluzionari. Non solo Fiera di settore, ISPO, che oltre all’edizione Munich ha in programma annualmente le edizioni a Beijing, Shanghai e OutDoor, è un riferimento strategico per il monitoraggio e il rilascio di dati aggiornati e centro della community sport, anche attraverso vari servizi tra cui quello relativo al lavoro tramite la sezione.

Vista l’importanza e la rilevanza dell’occasione, Italian Outdoor Group (IOG) di Assosport, che riunisce le principali imprese italiane leader nella produzione, importazione e distribuzione di articoli per l’outdoor e il movimento sportivo della montagna, da tempo si propone con l’iniziativa IOG BREAKFAST @ISPO MUNICH 2020, incontro dedicato alla stampa estera volto a promuovere le aziende italiane del settore outdoor. Lunedi 27 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 10.00presso l’Assosport Lounge(ROOM B21, padiglione B2), l’appuntamento è per segnalare le soluzioni più interessanti e creative della Sport Industry italiana, in particolare dei produttori e distributoridi prodotti con marchi dedicati all’Outdoor (abbigliamento, attrezzistica,calzature e accessori per la montagna). L’iniziativa rientra nelle attività consolidate di Assosport aderente a Confindustria, socio fondatore e membro di FESI, la Federazione Europea delle Aziende dello Sport con sede a Bruxelles, partecipante alla WFSGI, la Federazione Mondiale delle Aziende dello Sport, che si relaziona con soggetti istituzionali(Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia-ICE, Associazioni di Categoria, Camere di Commercio e Aziende Speciali), nonché società di servizistipulando accordi di collaborazione che permettono alle aziende associate di conseguire vantaggi oggettivi e concreti. Tra le priorità l’internazionalizzazione, considerando che l’industria sportiva italiana (più di 750 aziende, 30.000 addetti diretti, circa 10 Miliardi di Euro di fatturato), esporta il 70 % della produzione. Riflettori orientati verso l’oriente dove si svolgeranno tra l’altro tanti Big Event, a partire dai Giochi Olimpici e Paralimpici Tokio 2020, Beijing 2022 e pure Gangwong 2024, Edizione Winter YOG in Corea, eredità di PyeongChang 2018.