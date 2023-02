Lega Ciclismo Professionistico si affida per le produzioni tv (stagione 2023) a NVP

NVP, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica l’avvio di una partnership con Lega Ciclismo Professionistico per la gestione delle produzioni di tutte le gare ciclistiche della LCP (del bouquet 2023).

NVP, grazie all’elevato valore tecnologico e professionale che la contraddistinguono, diventa partner strategico di LCP per la progettazione del work flow produttivo, della produzione delle immagini, oltre che per la valorizzazione dei diritti di tutte le attività e le gare ciclistiche.

La stagione ciclistica 2023 avrà inizio mercoledì 1° marzo in occasione del 60° Trofeo di Laigueglia (SV) in cui parteciperanno 22 squadre, tra cui 10 formazioni World Tour, la «serie A» del ciclismo internazionale. Tra i corridori più attesi al via, anche il campione olimpico in carica, il sudamericano Richard Carapaz.

Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP (nella foto sopra il logo aziendale): ”Siamo particolarmente soddisfatti dell’avvio della collaborazione tecnica e commerciale con Lega Ciclismo Professionistico, che getta le basi per la realizzazione di una partnership proficua e di lungo periodo. Grazie all’innovativo core business e all’esperienza ventennale nel settore del broadcast, riusciamo a consolidare ulteriormente la nostra presenza nella produzione televisiva di eventi sportivi ad ampio standing nazionale ed internazionale.”

Avvocato Cesare Di Cintio, Commissario Straordinario Lega Ciclismo (nella foto sopra): “In pochi mesi la Lega Ciclismo è riuscita ad ottenere un grande risultato grazie alla partnership con NVP, una società di altissimo livello, che ci ha permesso di risolvere con celerità la questione legata alle produzioni TV delle gare 2023. Il nostro obiettivo è quello di lavorare, con una visione strategica comune di ampio respiro per i prossimi anni, per l’unione del movimento ciclistico, che prevede l’innalzamento degli standard organizzativi e televisivi delle competizioni”.