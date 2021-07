Flavio Farè nuovo responsabile commerciale della Lega Pro

Flavio Farè (nella foto in primo piano) entra nella squadra della Lega Pro assumendo l’incarico di responsabile marketing e commerciale. La Lega Pro, spiega in un comunicato la 3a lega del calcio professionistico, con la sua esperienza di oltre 20 anni nel settore punta a rafforzare la strategia di valorizzazione e di posizionamento del brand della Serie C e dei club che la compongono.

Tra le esperienze più significative, Farè ha avuto un ruolo chiave nel progetto di crescita sportiva e societaria del Como 1907, club recentemente promosso in Serie B. Inoltre, nell’AC Milan si è occupato della strategia di sviluppo del marchio sui mercati internazionali e del rafforzamento dei rapporti commerciali con partner in tutto il mondo.

In Lega Pro, prosegue la nota, Farè curerà le sponsorizzazioni, gli accordi commerciali, i diritti televisivi e il digital marketing supportando il presidente Francesco Ghirelli e il vicepresidente Marcel Vulpis, quest’ultimo con le deleghe al marketing e alla comunicazione.

“Il Piano Strategico della Lega Pro è incentrato su una strategia volta a perseguire la sostenibilità economico-finanziaria del sistema – ha dichiarato Francesco Ghirelli -. Puntiamo a ricercare nuove modalità per incrementare i ricavi, la Serie C ha grandi potenzialità per il valore espresso dai club e per la capillarità che rivestono sul territorio nazionale”

Nel pomeriggio di oggi, tra l’altro, Erreà sponsor tecnico della Lega Pro e fornitore del pallone di gioco presenterà il nuovo modello (con una grande novità in ambito tecnologico) per la stagione agonistica 2021/22 (si parte il prossimo 29 agosto, con l’antipasto della Coppa Italia di Serie C dal 13 al 14 agosto).