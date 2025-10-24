FIR e Vittoria Assicurazioni prolungano partnership fino al 2028.

Parte da Milano il cammino della Nazionale Italiana maschile nelle QuilterNations Series.

Il trittico di test-match autunnali che inaugura la stagione 2025/26 degli Azzurri di Gonzalo Quesada è stato presentato presso la sede di Vittoria Assicurazioni, main sponsor della FIR dal 2021, a pochi giorni dall’inizio del raduno di Verona che vedrà da domenica 26 ottobre gli Azzurri di Gonzalo Quesada impegnati a preparare le sfide dell’8 novembre al Bluenergy Stadium di Udine contro l’Australia, del 15 novembre all’Allianz Stadium di Torino contro il Sudafrica Campione del Mondo e del 22 novembre al “Luigi Ferraris” di Genova con il Cile, inedito avversario per l’Italrugby.



L’appuntamento di lancio delle Quiter Nations Series ha rappresentato anche l’occasione, per FIR e Vittoria Assicurazioni, di ufficializzare il rinnovo della main sponsorship: la compagnia assicurativa proseguirà nel proprio impegno a fianco del rugby italiano sino al 2028 su diversi fronti. Dalla main sponsorship delle Nazionali Seniores maschili e femminili e della Nazionale Under 20 al sostegno concreto ai settori giovanili della Federazione, con particolare riferimento alle fasce di età 12 – 15 anni, e al progetto tecnico federale verso i cosiddetti “Poli di sviluppo” nell’ambito dell’iniziativa “Sogna con Vittoria”.

Si consolida, così, un rapporto che, negli anni, ha dato vita a iniziative di profondo valore sociale, come il Vittoria for Women Tour, che unisce la promozione di forme di gioco alternative come il Beach rugby con la prevenzione delle malattie oncologiche femminili.

Matteo Campaner, AD di Vittoria Assicurazioni, ha dichiarato: “La decisione di rinnovare questa collaborazione è apparsa quasi naturale. Per tutti noi di Vittoria, la FIR, oggi, non è solo un partner commerciale, ma un compagno di viaggio con cui condividiamo valori e progetti che vanno oltre il business e con il quale vogliamo raggiungere e conquistare ancora diverse mete. Come sponsor di maglia accompagniamo gli Azzurri e le Azzurre nelle diverse competizioni internazionali che li vedono protagonisti in campo, mentre con l’iniziativa ‘Sogna con Vittoria’ confermiamo la volontà di essere presenti anche sul territorio per supportare la crescita del movimento del rugby e la diffusione della cultura assicurativa, a livello sia personale che professionale.”



Andrea Duodo, Presidente della Federazione Italiana Rugby, ha aggiunto: “Mentre ci prepariamo a vivere con entusiasmo e fiducia negli Azzurri un autunno di grande rugby internazionale, siamo felici di proseguire almeno sino al 2028 nel cammino condiviso con Vittoria Assicurazioni, dando continuità a un rapporto fondato su valori condivisi e sulla volontà di crescere insieme. La nostra visione è quella di un Gioco capace di ispirare le future generazioni non solo alla pratica sportiva, ma anche a un ruolo attivo nella società civile”. (fonte: Federugby)